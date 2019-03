Comisión de Ética acuerdó investigar denuncia contra congresista Lescano

Por unanimidad, la Comisión de Ética Parlamentaria presidida por la parlamentaria Janet Sanchez (PPK) aprobó investigar la denuncia presentada contra el congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP) por un supuesto caso de acoso sexual a una periodista.

La presidenta de ese grupo de trabajo, Janet Sánchez, señaló que serán citados el denunciado y denunciante para que hagan sus descargos, así como los testigos en caso lo hubiera. “Señores parlamentarios se cita a la siguiente sesión para el jueves el 14 de marzo para debatir este tema. Se les comunicará hora y lugar”, señaló.

Dijo que su grupo de trabajo ha tomado las medidas del caso para no revelar la identidad de la denunciante. “Señores congresistas es responsabilidad de cada uno de nosotros para que no se filtre la identidad de la periodista denunciante”, apuntó.

Previamente, aclaró refiriéndose que hará un trabajo objetivo y se tomará en cuenta la versión de todas las partes involucradas. “No vamos a permitir que se diga que no se trabaja de mare transparente, objetivo y parcial. Rechazamos cualquier cosa que se diga en contra de este grupo de trabajo. Tenemos un equipo técnico que hará la investigación para los informes de calificación”, sostuvo.

DEFENSA

El propio legislador involucrado votó a favor de ser investigado. “No hay ningún delito de acoso. Hay más pruebas sobre lo que afirmo”, dijo en su defensa al mostrar unos chats que habría sostenido con la presunta agraviada.

En otro momento, dijo que los chats habrían sido editados por el periodista que la difundió y que tenía una comunicación permanente con consentimiento por parte de la agraviada.

“Señora presidenta, no he sido notificado, tampoco me han entregado el acta para poder defenderme. No ha habido el debido proceso y se está violando mis derechos de defensa”, expresó.

Por su parte, el parlamentario Maurcio Mulder, lamentó que en su defensa el legislador Lescano involucre a los partidos políticos. La misma opinión la tuvo la parlamentaria Milagros Salazar, quien dijo que es respetuosa del debido proceso y la presunción de inocencia.

Úrsula Letona, dijo no hay restricción en la comisión pese a la gravedad y que su defensa del Lescano está garantizada. Los parlamentarios Eloy Narváez; Marco Miyashiro y Hernando Cevallos, lamentaron el hecho y estuvieron de acuerdo que se haga la investigación.

