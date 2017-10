“Cómete Colombia” es la invitación de Federico Trujillo por El Gourmet

El reconocido chef colombiano realiza un recorrido por su país para buscar los ingredientes más autóctonos y realizar las recetas tradicionales en la nueva serie original de El Gourmet

El Gourmet, el primer y único canal de cocina de América Latina 100% en español presenta su nuevo programa: “Cómete Colombia”, con el chef colombiano Federico Trujillo, quien con su alegría y carisma recorrerá Bogotá, Medellín y Cartagena para buscar los ingredientes más frescos y preparar los platos de su país. El nuevo espacio televisivo se emitirá desde el 2 de octubre de lunes a viernes a la 1:30 p.m.

El carismático Federico Trujillo realizará un recorrido completo por la ruta gastronómica de Colombia, visitando los mercados, las tiendas, las fábricas de productos artesanales y hasta las plantaciones para tener la materia prima más fresca para sus recetas y descubrir los sabores más icónicos de su tierra. Desde arrancar papas en Boyacá, sacar café en el municipio Marinilla de Antioquia, hasta pescar en el mar de Cartagena, Federico lo hará todo para mostrar las bondades de los ingredientes colombianos.

“Para mí ‘Cómete Colombia’ es el primer programa que explora la parte colombiana común, natural, real, desde buscar los ingredientes hasta la preparación de los platos típicos. Es un programa colorido, alegre, humano, donde se me verá en mi faceta más espontánea, cercano a la gente y donde el televidente aprenderá recetas fáciles de preparar. Me siento muy honrado de esta oportunidad que me brinda El Gourmet de estar de regreso en su pantalla con este gran proyecto”, comenta Federico Trujillo, en relación a su nuevo programa de televisión.

Buñuelos de camarón y maiz, sopa de costilla, sábalo al cabrito, piquete boyacense, tamales de Pipián, quibbes costeños y encocado de langosta serán algunas de las deliciosas recetas que el chef colombiano preparará a lo largo de los 22 episodios de su serie “Cómete Colombia”, a través de la pantalla de El Gourmet.

