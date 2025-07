Comercio electrónico apoyará la reactivación económica en Tacna

Al ser publicada la Ley 31543 se permitirá la venta, mediante el comercio electrónico, de todos los productos de la Zona Comercial de Tacna, que estarán exonerados del impuesto general a las ventas (IGV), impuesto de promoción municipal (IPM) e impuesto selectivo al consumo (ISC). De esta manera se incrementarán las ventas, los ingresos de los empresarios y empleo, lo que apoyará la reactivación económica de la región.

Al respecto, el presidente del directorio de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), Luis Valdivia Salazar, informó que la nueva Ley 31543 modifica el Artículo 20 de la Ley 27688, Ley de Zona Franca y Comercial de Tacna, que a la letra señala que todas las personas naturales del resto del territorio nacional pueden adquirir en la zona comercial a través del comercio electrónico los bienes consignados en la franquicia de compra vigente, en los montos, cantidades o volúmenes determinados por el Decreto Supremo 202-92-EF y modificatorias.

La misma norma especifica que las empresas dedicadas a la prestación de servicios de entrega rápida son las responsables del traslado de las mercancías, de conformidad con lo que establece el procedimiento aduanero referido al régimen especial de importación de envíos de entrega rápida, el cual deberá ser adecuado porla SUNAT. «Al ser publicada la nueva ley, se facilitará la venta a través de internet utilizando pasarelas de pago electrónico, además se respetará la relación de mercancías, así como lo montos que por año podrán adquirir de acuerdo el Decreto Supremo 202-92-EF y sus modificatorias», detalló Luis Valdivia.

Cabe resaltar que a travès de la Ley 31543 no se crea una nueva exoneración, porque desde su creación, las ventas en la Zona Comercial no están afectas al IGV e ISC, El comercio electrónico en la Zona Comercial de Tacna no es competencia desleal, como sí lo es la adquisición de mercancías del exterior por plataformas de comercio electrónico que no pagan ningún impuesto. Además, no se desvirtúan los objetivos de la ley, según lo señala el MINCETUR en el dictamen de la ley 30976 (página 9): “La adquisición de bienes de la zona comercial utilizando el comercio electrónico y los servicios postales: considera que con esta propuesta se lograría dinamizar el tránsito de mercancías.»

MODALIDAD DE COMPRA

Para realizar las compras por medios electrónicos, existen montos, cantidades y volúmenes establecidos en la Franquicia de Compra que establece montos de US$ 1,000 por vez y US$ 3,000 al año, o por ejemplo, hasta 06 pares de zapatillas al año (2 por vez, 3 veces como máximo).

A través del sistema de la Zona Franca la mayoría de estos productos son traídos directamente del exterior por comerciantes que los venden al detalle en más de diez mil puntos de venta en la Zona Comercial de Tacna.

La adquisición de los bienes se realizará mediante la plataforma informática de una empresa de comercio electrónico y transmitirá a la SUNAT la información sobre los bienes adquiridos en la Zona Comercial de Tacna mediante su plataforma informática. Al respecto, Zofratacna desde el 2021 ha realizado las feria denominadas Outlets a través de las cuales se utilizaron plataformas marketplace. Las ventas se realizarán mediante comprobantes y medios de pago electrónicos, para un mejor control y el flujo seguro de las mercancías hacia el interior del país.