“HERMANAS” dirigida por Pascal Rambert, premio de teatro de la academia francesa, continúa exitosa temporada en el ICPNA con Lucía Caravedo y Denise Arregui

La puesta en escena es una producción del ICPNA en coproducción con Laberinto XXI.

Pascal Rambert, una de las figuras más importantes de la escena del teatro mundial contemporáneo, presenta por primera vez en Sudamérica, “Hermanas”, su más reciente éxito internacional. El prestigiado director, dramaturgo y coreógrafo francés, Premio de la Academia Francesa de Teatro a la totalidad de su obra, es uno de los autores más prolíficos y universales de los últimos 15 años. Se trata de una producción del ICPNA en coproducción con Laberinto XXI que continúa su exitosa temporada hasta el 21 de agosto en el Auditorio del ICPNA de Miraflores.

“Hermanas” se estrenó en diciembre de 2018 paralelamente en París con las prestigiosas actrices francesas Marina Hands y Audrey Bonnet y en Madrid con las reconocidas actrices Bárbara Lennie e Irene Escolar. Desde entonces se ha estrenado en 7 países, en 6 idiomas diferentes y con actrices locales dirigidas por Pascal Rambert. En el Perú las protagonistas son Lucía Caravedo y Denise Arregui, talentosas actrices peruanas que iniciaron los ensayos en 2019 cuando Rambert vino a Lima para realizar las lecturas y transmitirles su energía como escritor. Para el trabajo del director, el arte del tiempo es el arte del teatro. En esa primera etapa, Rambert dejó hasta su regreso, que el tiempo permita que las actrices hicieran el texto suyo, integrándolo a sus propias vidas.

Pese a que la obra estuvo lista para estrenarse en 2020, no pudo hacerlo por la pandemia. Pero nada detuvo el proyecto que nació por iniciativa de Laberinto XXI, colectivo de Lucía Caravedo, gestora del proyecto. Finalmente el ICPNA asumió la producción general logrando la puesta en escena y el esperado estreno. “Hermanas” es una pieza intensa, plena de emociones fuertes, acerca de un episodio que marca la vida de dos hermanas. Un texto potente, dos personajes de antología y una oportunidad para ver brillar en escena a las dos actrices que los interpretan.

En “Hermanas” los personajes llevan el mismo nombre de las actrices. Lucía, es una trabajadora social que asiste crisis humanitarias. Denise, periodista mediática, escribe sobre asuntos banales. La muerte de la madre de ambas es el detonante de un encuentro físico y emocional de niveles insospechados. Denise irrumpe en el trabajo de Lucía, poco antes de que ésta inicie una conferencia sobre una emergencia humanitaria, para reprocharle por qué no le avisó que su madre estaba por morir tras una larga enfermedad.

“Un momento de reproche y de amor. Algo para toda la vida entre dos seres salidos del mismo cuerpo pero profundamente dispares. Unidos y sin embargo, opuestos. Un conflicto intenso entre dos mujeres a las que todo las separa y todo las une. Una lucha a muerte. Un mano a mano, palabra a palabra, cuerpo a cuerpo. Para reclamarse y decirse a través de toda esta violencia entre hermanas, una sola cosa: el amor que se tienen. Esas hermanas son nuestras hermanas. Son la multitud que vive en cada uno de nosotros. Esa multitud se llama: exigencia, verdad, lucha”, ha comentado Pascal Rambert acerca de su obra.

METÁFORA DE LA NATURALEZA DUAL DEL SER HUMANO

La obra habla sobre el lenguaje en las relaciones humanas.

¿Es un puente que nos conecta, o una frontera que nos separa? Las hermanas del título son una metáfora de la naturaleza dual de los seres humanos y de una sociedad contemporánea polarizada, partida en dos mitades, enfrentadas, condenadas a convivir, pero incapaces de entenderse porque a pesar de ser hermanas hablan lenguas distintas.

Estamos condenados a no entendernos si no hacemos el esfuerzo de aprender el lenguaje del otro, si no cedemos terreno para encontrar un lenguaje común. Un millón de palabras no valen nada cuando no hay un lenguaje compartido.

“Mi principal objetivo es provocar el máximo impacto posible con las mínimas herramientas posibles… persigo la máxima sencillez”, ha declarado Rambert. “Para mí, la representación de la naturaleza humana sobre el escenario, de dos personas hablando o bailando, debe ser cuanto simple mejor, aunque eso es también lo más difícil de conseguir. De ese modo, le das al público la capacidad y los instrumentos de ser coautores de lo que están viendo, de ser parte activa del trabajo”.

El resultado: una experiencia teatral extraordinaria que logra tocar las fibras más profundas del público.

“Hermanas” va hasta el 21 de agosto, en funciones todos los viernes y sábados a las 8 p. m. y domingos a las 7 p. m. en el Auditorio ICPNA Miraflores, Avenida Angamos Oeste 120, Miraflores. La entrada general está a S/45, adulto mayor S/30 y estudiantes S/25.

Disponibles en Joinnus.