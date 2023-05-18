Claro lidera el mercado móvil al cierre del primer trimestre de 2023

La empresa Claro obtuvo el 29.99 % de la participación, mientras que Movistar el 29.45 %, pasando esta última al segundo lugar por primera vez desde su llegada al país.

Considerando solo las líneas móviles en servicio a tres meses, la participación de Claro sube a 37.52 %, 13.11 puntos porcentuales más que Movistar.

Nuevo líder en el mercado del servicio móvil. Al cierre del primer trimestre de 2023, la empresa operadora Claro reportó 12 391 504 líneas móviles, lo que representó el 29.99 % de participación del mercado, superando a Movistar que obtuvo el 29.45 % con 12 170 007 líneas móviles, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

De acuerdo con el portal informático PUNKU, a marzo de 2023, Claro (+2.01 %) y Entel (+3.41 %) fueron las empresas que reportaron mayor incremento en número de líneas, con relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, Movistar (-6.15 %) y Bitel (-3.00 %) sufrieron la mayor reducción.

“Las medidas dadas por el ente regulador de las telecomunicaciones, como la portabilidad numérica, y el ingreso de nuevos operadores, han contribuido a una dinámica competitiva más intensa en el mercado móvil”, informó el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz.

Producto del mayor dinamismo competitivo, la diferencia en participación de mercado entre Movistar y Claro se ha venido acortando año a año. Asimismo, la empresa de matriz española ha venido perdiendo participación con relación a la empresa Entel, que se ubica en el tercer lugar con 22.96 % de participación a marzo de 2023, con 9 487 957 líneas móviles.

En tanto, Bitel alcanza un 17.11 % de participación (7 071 689). Asimismo, las operadoras móviles virtuales (OMV) Flash Mobile, Guinea Mobile, Suma Móvil y Dolphin registran una participación conjunta de 0.48 %.

De acuerdo al análisis realizado por la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, el número de líneas móviles en servicio a tres meses (aquellas líneas que han cursado tráfico al menos una vez durante los últimos tres meses) fue de 32.8 millones a marzo de 2023. A nivel de participación de mercado, Claro lidera con el 37.52 %, le sigue Movistar con 24.41 % y Entel con 23.44 %. En tanto, Bitel obtiene el 14.36 % de participación, y las OMV 0.27 %.

Movistar lidera segmento prepago y Claro, el segmento pospago

Según la información que las empresas operadoras reportan al OSIPTEL, al cierre del primer trimestre de 2023, Perú alcanzó los 41 319 013 de líneas móviles. Esto representó un ligero retroceso de 1.0 % en comparación al similar periodo del año anterior.

Del total de líneas móviles, se observa una mayor participación de la modalidad contrato (pospago y control) la cual alcanzó el 41.7 % de la planta móvil en marzo de 2023, mayor a la participación de 39.6 % registrada en marzo de 2022.

En cuanto a la evolución de líneas por modalidad contractual, se observa que Claro lideró en el mercado de líneas contrato (pospago y control) con 5 970 588 líneas (34.6 % de participación en ese segmento); mientras que Movistar ocupa el primer lugar en el mercado de líneas prepago con 7 456 367 (31.0 % de participación).