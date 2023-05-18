Feria “Museos a tu alcance” se realizará en Museo Metropolitano

Edición 19 de certamen congregará a más de 30 museos

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, la Municipalidad de Lima, a través de Gerencia de Cultura, realizará la Feria “Museos a tu alcance”. En su décimo novena edición, brindará al público información detallada acerca de las exposiciones temporales y permanentes, promoviendo el diálogo e intercambio de experiencias.

La inauguración será el viernes 19 a las 10 a.m. en la explanada del Museo Metropolitano de Lima (av. 28 de Julio 800). La feria contará con estands de 31 museos y permanecerá abierta hasta el domingo 21. El horario será de 10 a.m. a 7 p.m. El ingreso es libre.

Los participantes serán: Metropolitano de Lima; Municipal Prehispánico; Bodega y Quadra y Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, todos ellos pertenecientes a la Municipalidad de Lima.

Además estarán la Red Comunitaria de Caral; Ernst W. Middendorf; de Arte Precolombino – MAP Cusco; de Minerales Andrés del Castillo; Cementerio Presbítero Matías Maestro; Taurino; Etnográfico Amazónico José Pío Aza; de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Federico Villarreal; de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia; Defensores Calificados de la Patria y de la Identificación del RENIEC.

Asimismo, el Museo Naval Casa Grau; Electoral y de la Democracia del JNE; Museo del Cerebro del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; Convento de San Francisco y Catacumbas; de Arte Religioso de la Catedral de Lima; del Palacio Arzobispal; Centro de Estudios Histórico Militares del Perú; Comunitarios de Supe y Végueta; Combatientes del Morro de Arica; Fortaleza Real Felipe; Complejo Arqueológico Mateo Salado-Qhapaq Ñam; Casa Museo José Carlos Mariátegui; Nacional Afroperuano; de Sitio Arturo Jiménez Borja de Puruchuco; Ministerio de Cultura y Gráfico del Diario Oficial El Peruano.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) instauró en el año 1977 el Día Internacional de los Museos y se celebra cada 18 de mayo.