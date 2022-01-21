Cinco beneficios que otorga conocer el idioma Inglés en el mundo laboral

Conocer y hablar otro idioma te permite la posibilidad de tener un mayor rendimiento y productividad en el mercado laboral. El inglés, además de ser considerado como el lenguaje universal, es el idioma más empleado para obtener mejores oportunidades laborales.

Según el Índice de Competitividad Internacional del Foro Económico Mundial 4 de las 10 economías más competitivas tienen al inglés como un idioma oficial y 8 de los 10 centros financieros del mundo son ciudades de habla inglesa o cuyos habitantes dominan el inglés.

Por tal motivo, Alex Sauter, subgerente de Gestión Docente del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Icpna), destaca los principales beneficios que otorga dominar el idioma inglés en el mercado laboral.

1. Incrementa tus oportunidades de encontrar trabajo. Dominar otro idioma, principalmente inglés, incrementa tu competitividad en el ámbito laboral, ya que cuentas con una habilidad adicional frente otros profesionales de tu área, lo cual se ha vuelto un requisito importante que las empresas toman en consideración.

2. Mayores ingresos económicos. El conocimiento del idioma inglés te brinda la posibilidad de trabajar paralelamente en diferentes ámbitos e incrementar tus ingresos económicos, con trabajos no convencionales, que se están generando hoy en día a través del trabajo remoto, a causa del Covid-19.

3. Ayuda a extender tu red de contactos profesionales. Saber inglés te ayudará a contactarte con personas de diferentes culturas, así construyes relaciones con profesionales de otras áreas que en un futuro podrían ser de apoyo a nivel laboral.

4. Posibilidad de ascender a cargos de mayor jerarquía o cargos directivos. Al dominar el inglés, tendrás mayores probabilidades en la escala corporativa y ascender a un cargo gerencial. De lo contrario, es poco probable que alcances dichos puestos de trabajo, ya que hoy en día gran parte de las empresas buscan posicionarse en el mercado regional.

5. Oportunidad de trabajar en el exterior. Saber inglés impulsa tu carrera profesional y abre las puertas para que tengas oportunidades de trabajar en el extranjero. Las posibilidades de conseguir trabajo son mayores tanto en tu país de origen como en cualquier orra parte del mundo, así podrás tener mejores ofertas laborales.