Kimberly-Clark se suma a la campaña “Las vacunas nos dan esperanza

Por segunda ocasión en Perú, la empresa se suma a la campaña de vacunación organizada por el MINSA, la DIRIS Lima Este y DIRIS Lima Norte.

Con el aumento de casos del COVID-19, Kimberly-Clark busca promover la vacunación completa y la tercera dosis de refuerzo para el cuidado de sus colaboradores.

Kimberly-Clark, empresa multinacional de productos de cuidado e higiene personal presente en más de 175 países, abrió nuevamente las puertas de sus Plantas de Producción en Santa Clara y Puente Piedra para recibir la campaña “Las vacunas nos dan esperanza”. Esta actividad, que tiene como objetivo agilizar la inmunización en el marco de la tercera ola de la COVID-19 y aumentar la vacunación de la tercera dosis de refuerzo, se desarrolló en simultáneo en ambas sedes. La Dra. Tania Carrasco, Directora general de la Dirección de la Red Integral de Salud (DIRIS) Lima Este, y el alcalde del distrito de Ate, Edde Cuellar, estuvieron presentes durante la jornada en la sede de Santa Clara.

A lo largo de ambos eventos, se logró concientizar y avanzar en la inmunización de más de 500 colaboradores y sus familiares. Los participantes felicitaron la iniciativa realizada por el Ministerio de Salud (MINSA) y la apertura de Kimberly-Clark para esta actividad. Cabe mencionar que esta es la segunda vez que la compañía forma parte de una campaña de vacunación, siendo la primera “Vamos a tu encuentro”, en donde se logró inmunizar a parte importante de su equipo de trabajo en octubre 2021.

“En Kimberly-Clark, el cuidado y bienestar de nuestra gente es nuestra prioridad. Es por eso que estamos más que contentos de poder trabajar junto a las Municipalidades de Ate y Puente Piedra, la DIRIS Norte y Este y el MINSA, para enfrentar esta tercera ola; facilitando la vacunación de nuestros trabajadores y sus familiares, y así estar más protegidos contra la Covid-19” manifestó Ana Beatriz Franco, Gerente general de Kimberly-Clark Perú.

Según las últimas cifras de Essalud, en la segunda semana de enero se registraron más de 200 mil nuevos contagios de COVID-19 en todo el país, siendo la variante Omicron la que presenta mayor cantidad de casos. Asimismo, la cifra actual supera más de tres veces el pico de casos confirmados registrados en la segunda ola (67,107).

Por ello, la campaña “Las vacunas nos dan esperanza”, liderada por el MINSA, con el apoyo de empresas privadas invita a los colaboradores y sus familiares a inmunizarse en sus establecimientos de trabajo. De esta manera, se generan más centros de vacunación, autorizados por el MINSA, lo que se traducirá en menos casos de COVID-19 a futuro.