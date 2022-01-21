Ajinomoto del Perú ingresa al mercado de vinagres con KEMAL KÜKRER®

La empresa inició la importación de este producto premium desde Turquía a finales del 2021 y añade a su portafolio de productos una sexta categoría.

Ajinomoto del Perú S.A, empresa líder en el sector de alimentos y sazonadores, ingresó al mercado de vinagres con KEMAL KÜKRER®, vinagre de manzana premium y saludable, que utiliza ingredientes naturales y fermentados bajo estrictos estándares de calidad. Con esta apuesta, suman seis las categorías de la cartera de productos que ofrece la compañía en el Perú.

“Con este nuevo lanzamiento, reforzamos nuestro compromiso de fomentar la buena alimentación y el bienestar de la sociedad, ya que KEMAL KÜKRER® es el acompañante ideal para las ensaladas y marinados por su buen sabor que tiene una excelente combinación de acidez y el toque dulce de manzana.” comenta María Teresa Tapia, Gerente de Marketing de Ajinomoto del Perú.

Según IPSOS, la tendencia por la comida saludable se ha convertido en un tema prioritario para los peruanos, su búsqueda está en aumento debido a que los consumidores están cada vez más atentos a su bienestar y alimentación.

De acuerdo a información de la consultora, en el Perú, el vinagre tiene una penetración en el mercado del 87% y una frecuencia de uso de 62%, es decir en promedio se consume el producto unas tres veces por semana en ensaladas, marinados o en preparaciones especiales.

Este nuevo producto, al igual que el nuevo Aji-no-men® Vaso sabor Pollo con Quinua; sopa de la línea selecta lanzada en noviembre del 2021, busca posicionarse como una opción nutritiva y premium. “KEMAL KÜKRER® es un producto delicioso y sofisticado, único por su sabor frutado, ideal para darle más el toque especial a las recetas”, agrega Tapia.

Ajinomoto del Perú, inició la importación de este producto desde Ajinomoto Turquía a finales del año pasado para seguir incursionando y diversificándose con nuevos productos que aporten a la buena alimentación de más peruanos. KEMAL KÜKRER® se encuentra disponible en Tottus, Candy, y en los multimarkets de San Fernando, así como en la plataforma digital, freshmart.pe, a un precio sugerido de S/ 12.90 en su presentación de 500 ml.