Chile: Boric designa a carabinera como la primera mujer edecán de la historia

El Presidente electo Gabriel Boric oficializó este lunes a los edecanes militares y de Carabineros. En ese contexto, nombró a la teniente coronel de Carabineros, Cecilia Navarro Luke, como primera mujer en el cargo.

El gesto se da a un día del 8M, el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se esperan multitudinarias manifestaciones en todo el país. En Santiago, iniciará en Plaza Baquedano, a las 17:30 horas.

En conversación con Emol, la próxima ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que “me parece muy importante para estos tiempos, es muy bueno que las mujeres vayamos ocupando todos los espacios como corresponde en una sociedad. Es importante como señal que sea la primera edecana y previo al 8 de marzo”.

Los nombres del resto de edecanes son el capitán de Fragata de la Armada, Patricio Acevedo, el coronel del Ejército Iván Labra Salazar, y el comandante de la Fuerza Aérea, Jaime Muena San Martín.

Boric: “El gobierno será feminista”

El futuro Mandatario dijo el pasado viernes, en el marco del Encuentro Interministerial para las Políticas de Género, que su gobierno será feminista.

“Les quiero pedir, en particular a los hombres, que nos lo tomemos en serio. Esto no es una banalidad, no es una respuesta posmoderna a las demandas, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro gobierno”, dijo Boric.

“El ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, con la cual vemos el mundo, que ha estado durante demasiados siglos contada por hombres”, agregó.

Recordemos que en el gobierno de Boric, el Ministerio de la Mujer integrará por primera vez el comité político.

Cambio de mando Piñera – Boric: horario, los invitados “VIP” y detalles de la ceremonia

Este viernes 11 de marzo será el esperado cambio de mando presidencial en Chile, donde Sebastián Piñera le entregará la banda a Gabriel Boric, quien iniciará su administración tras imponerse en las últimas elecciones.

La ceremonia iniciará desde las 12:00 horas y se efectuará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, contando con invitados que van desde el círculo cercano del nuevo mandatario, el mundo político nacional, internacional e incluso artistas.

Por motivos sanitarios, el aforo permitido en el edificio será de 500 en total, siendo menor a períodos anteriores.

¿Invitados? De acuerdo a lo señalado por La Tercera, a la jornada fueron invitados los presidentes de países como Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Haití, México, Brasil, España e Irlanda.

A ellos se sumarán las delegaciones oficiales de dichas naciones y otros que podrían sumarse en los últimos días.

Sin embargo, los cantantes Pedro Aznar y Víctor Heredia también fueron invitados por Boric, pero no estarían en el salón junto a los jefes de Estado anteriormente mencionados, sino que en otro sector de la sede legislativa.

El medio señaló que tampoco se espera alguna intervención artística de Aznar y Heredia durante la ceremonia.

Fuente: Agencia Nodal