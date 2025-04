Changan se posiciona en el puesto 4 en el ranking general de ventas de vehículos

La marca logró un hito histórico con la venta de más de mil unidades en el mes de setiembre.

Changan, una de las marcas líderes de automóviles en el Perú y la primera marca de origen chino en expandirse en el mundo, se ubicó en el mes de setiembre en el puesto 4 del ranking general de ventas de vehículos en el país, según cifras oficiales de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

En el último mes de setiembre, Changan vendió más de mil unidades, logrando un hito histórico para la marca y un incremento del 101% comparando ventas acumuladas de enero a septiembre 2020 vs 2021.

Changan es una marca que cada día va ganando más terreno en el mercado peruano y eso es gracias a la calidad, diseño, equipamiento y precio competitivo de sus vehículos. Además, por contar con el respaldo de Derco, grupo automotriz líder en el país y que cuenta con una red de tiendas Dercocenter a nivel nacional.

Este 2021, ha sido un año de grandes novedades para la marca con el ingreso en el competitivo segmento de sedanes y pick ups. Changan presentó para el mercado nacional, la nueva Changan New Alsvin y la Changan New F70.

Maneja tus sueños, con la nueva Changan New Alsvin

La marca ingresó al competitivo segmento de sedanes con la nueva Changan New Alsvin, un sedán renovado, basado en elegancia y funcionalidad, que posee un aspecto atrevido, moderno, de alto desempeño y de muy buen equipamiento para que viajes más conectado.

Este modelo llegó para convertirse en una gran alternativa para los emprendedores peruanos que buscan una experiencia de viaje diferente y un vehículo elegante y funcional pero que, a la vez, sorprenda por su aspecto atrevido y moderno, todo esto unido a un gran equipamiento en confort y seguridad, alto rendimiento y un precio competitivo.

La primer pick up todo terreno de la marca

Changan llegó con novedades para el segmento pick ups, con la nueva Changan New F70, una nueva pick up que combina comodidad y tecnología de una SUV junto a las capacidades de una 4×4.

Con un motor Diesel 1.9 turbo cargado, con 340 Nm de torque y una potencia de 150 hp, permiten al vehículo un rendimiento óptimo y un mejor performance. En cuanto a su capacidad de carga, Changan New F70 puede transportar hasta 01 tonelada.

Además, posee una tracción 4×2 y 4×4, convirtiéndolo en un vehículo multiuso, ideal para usarlo tanto en el trabajo, deporte o para viajar con la familia y amigos.

Vale indicar que, a nivel mundial, el gigante asiático con más de 150 años de historia ha superado los 19 millones de unidades.