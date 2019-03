Carestream Health vende su Unidad de Negocio de TI

Para el cuidado de la salud a Philips

Ambas empresas comparten el compromiso con la innovación constante y la mejora de la atención al paciente.

Carestream Health ha firmado un acuerdo con Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología para la salud, para la venta su negocio de Sistemas de Información para el Cuidado de la Salud (HCIS) a Philips.

La unidad de negocios HCIS de Carestream proporciona soluciones de TI de imágenes a hospitales multi-sitio, proveedores de servicios de radiología, centros de imágenes y clínicas médicas especializadas en todo el mundo. El negocio ha establecido sólidas relaciones con los clientes en todos los segmentos de atención médica, de alto crecimiento y está posicionado para sostener un desarrollo y éxito continuo.

Como resultado de esta adquisición, Philips expande su negocio de TI para el cuidado de la salud al incorporar la plataforma de imagen empresarial de Carestream, que incluye soluciones de clase mundial como VNA, visores de diagnóstico y empresariales, informes multimedia, orquestador de flujos de trabajo y herramientas de análisis clínico, operacional y de negocios, como parte de su amplio portafolio.

“Hemos tenido éxito global en el suministro de sistemas de TI de radiología e imagenología medica empresarial para ayudar a los profesionales médicos a brindar atención de calidad y mejorar sus operaciones”, comentó Ludovic D’Aprea, Director General de Soluciones de Información de Salud de Carestream. “Al convertirse en parte de Philips, el negocio de HCIS tendrá una mayor oportunidad de prosperar y crecer. Ambas organizaciones comparten un compromiso con la innovación, misma que está profundamente arraigada en la cultura de ambas empresas. Los clientes tendrán acceso a una cartera más amplia de soluciones de TI para el cuidado de la salud para simplificar la gestión de imagen médica, permitir la colaboración efectiva y mejorar la atención al paciente “.

Al igual que Carestream, Philips ha desarrollado un sólido negocio global basado en el enfoque al cliente, la excelencia técnica de clase mundial y la innovación continua.

“Philips colabora con proveedores de salud globales para conectar personas, información y tecnología a fin de conseguir su cuádruple objetivo: mejorar de la experiencia del paciente, optimización de diagnósticos médicos, mejorar la experiencia de los usuarios y reducción de costos de los servicios de salud”, comentó Robert Cascella, Jefe de la unidad de negocios de Precisión de Diagnósticos en Royal Philips. “Esta adquisición mejorará nuestra capacidad de proporcionar soluciones flexibles a hospitales y sistemas de salud. La combinación de nuestras exitosas innovaciones en plataformas de sistemas para imágenes, optimización del flujo de trabajo e informática basada en inteligencia artificial, con la plataforma de Carestream de informática de imágenes empresariales basada en la nube, además de la amplia cobertura geográfica, proporcionará una sólida base para cumplir con nuestra promesa de ofrecer un diagnóstico preciso”.

Carestream conservará sus unidades de negocios de imágenes médicas, dentales e industriales, pruebas no destructivas y recubrimientos de precisión, las cuales no serán afectados por la venta. “Estos negocios establecidos tienen bases financieras sólidas, plataformas tecnológicas innovadoras y se han ganado la confianza y lealtad de nuestros clientes en todo el mundo”, dijo David C. Westgate, CEO de Carestream. “Nos centraremos en ofrecer innovaciones que cambien vidas, tanto para los pacientes y los clientes, como para los canales de distribución, las comunidades y otros interesados; y continuaremos con el crecimiento y éxito de la compañía a largo plazo”. Luego de recibir todas las aprobaciones regulatorias y gubernamentales aplicables, los comentarios de comités y sindicatos, y cumplir con todos los requisitos, las dos compañías trabajarán para cerrar la venta en la segunda mitad de este año y continuarán operando de manera independiente hasta el cierre.

Las condiciones adicionales de la venta no se han hecho públicas.

