Bath and Body Works lanza su línea dorada “In the Stars”

El aroma característico de la línea de In the Stars es el resultado de dulces notas cítricas y misteriosos toques amaderados

Bath and Body Works, marca líder en productos de belleza y cuidado de la piel, presenta en el mercado peruano su nueva línea de productos In the Stars, basada en una mezcla de exóticos aromas: Ámbar Radiante, Cálido Sándalo y Especiada Madera de Agar Blanco.

Caracterizada por su color dorado In the Stars asegura una piel destellante, cálida y cautivante con una nueva fragancia capaz de ofrecer ese brillo extra que todas necesitan en cualquier época del año. Además, tiene un delicioso aroma que no dejará indiferente a nadie.

La fragancia característica de la línea In the Stars, es el resultado de combinar diferentes elementos, como el tángalo azucarado, un fruto cítrico híbrido de la tangerina y el pomelo; el ámbar radiante; el almizcle de sándalo; y la madera de agar blanco, considerado el ingrediente de madera más caro del mundo.

Bath & Body Works nos recomienda seguir los siguientes pasos para sentirte como una estrella y brillar todo el día: “Primero exfolia tu piel con nuestro Celestial Body Scrub, luego disfruta una deliciosa ducha con nuestro Gel Shower, a continuación humecta tu piel con nuestra Ultra Shea Body Cream y por último rocía tu piel con nuestra fragancia Fine Fragance Mist”.

Es importante mencionar que In the Stars es el segundo lanzamiento de fragancias del año para Bath and Body Works, y el más importante de la temporada de otoño. La colección se lanzó hace poco en las tiendas de EE.UU., posicionándose como la #1 en el país del norte.

En el Perú la colección estará a la venta desde este lunes 25 de marzo en todas las tiendas de Lima

Fine Fragance Mist: S/. 69.00

Ultra Shea Body Cream: S/. 64.00

Shower Gel: S/. 59.00

Celestial Body Scrub: S/. 78.00

Super Smooth Body Lotion: S/. 59.00

Eau de Parfum: S/. 188.00

Eau de Parfum Roll on: S/. 59.00

Gel antibacterial de bolsillo: S/. 8.00 soles (Promoción 5 X S/.35.00)

Crema para manos: S/.21.00 soles (Promoción 3 X S/.56.00)

Mini Fragance Mist: S/.31.00 soles (Promoción 3 X S/.56.00)

Mini Ultra Shea Body Cream: S/. 31.00 (Promoción 3 X S/.56.00)

Vela Perfumada: S/. 116.00

Diamond Shimmer Mist: S/. 76.00

