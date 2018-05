Bath and Body Works abre tienda en el Centro Comercial Plaza Norte

Lima, 17 de mayo 2018 (peruinforma.com) .- La firma de belleza y cuidado personal norteamericana, operada en Perú por la empresa panameña Grupo David, abre su segunda tienda en el Centro Comercial Plaza Norte. Continúan su apuesta en el mercado peruano con proyección de dos tiendas más.

Presentarán su emblemática línea de Signature Collection, la línea clásica de la marca y las recientes colecciones enfocadas en el cuidado corporal.

Dentro de los planes de crecimiento de Bath & Body Works en Perú, está el de operar más tiendas en la capital y las principales ciudades del país. La compañía estudia posibilidades de abrir una tienda en Plaza San Miguel y otra en Plaza Salaverry.

“This Just In” será uno de sus estrenos para esta temporada , la línea presenta variedad de

opciones para los seguidores de la marca como: Active Skincare una línea inspirada en el

Athleisure (combinación de deporte y ocio) dirigida a todas las personas con estilos de vidas

activos; IN THE SUN! un nuevo tipo de experiencia playera para la piel, que contiene fragancias playeras e ingredientes especiales como la infusión de aceite de coco y la arena polinesia, entre otros. Y Mineral CO la cual incluye 3 nuevas fragancias inspiradas en 3 cristales que contienen una complejo de minerales de propiedad exclusiva formulado con magnesio y zinc que alivian y calman la piel.

Luego de su llegada al país en el 2017 con su primera tienda dentro del centro comercial Jockey Plaza en Lima, Bath & Body Works, se proyecta hacía lanzamientos importantes que fortalezcan su presencia en el sector retail peruano.

“Después de abrir nuestro primer punto de venta en la capital el año pasado, tenemos dentro

de nuestros planes de crecimiento operar muchas tiendas en el país, ésto gracias a la buena

acogida que hemos tenido, es por eso que Bath and Body Works se ha preocupado por

mantener vigentes las ofertas para nuestros clientes cada semana”, sostuvo Noor Diaz-

BRAND MANAGER LATAM.

Me gusta: Me gusta Cargando...