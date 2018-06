Bancadas convencidas que fujimorismo debe dejar Mesa Directiva

La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Gloria Montenegro, afirmó que existe un convencimiento en las bancadas opositoras a Fuerza Popular, de que la Presidencia del Congreso ya no debe estar a cargo del fujimorismo por tercer año consecutivo.

Adelantó que hubo conversaciones “no formales” entre los diferentes grupos parlamentarios, los cuales llegaron a la conclusión de que la Mesa Directiva debería de cambiar “ante la imagen deteriorada ocasionada por la gestión de Fuerza Popular”.

“Ha habido varias reuniones, de todas ellas se puede sacar la conclusión de que hay un convencimiento de que esto tiene que cambiar porque son dos años en que la imagen no ha mejorado, sino bajó aún más”, dijo a la Agencia Andina.

En ese sentido, Gloria Montenegro precisó que bajo la presidencia de Fuerza Popular no se priorizaron proyectos importantes para el país, ya sea por intereses de la bancada mayoritaria o por los de algunos de sus integrantes.

“Todo esto se ve aún más perjudicado porque no hubo una gestión financiera transparente, eso lo podemos ver en el sistema de compras que tienen, pues no solo es el caso de las flores y computadoras, sino porque no sabemos de otros casos ocurridos como las canastas sobrevaloradas y las compras realizadas por el fenómeno de El Niño costero”, dijo.

Montenegro sostuvo que este accionar ha generado la reacción de todas las bancadas, las cuales desean una nueva gestión al frente del Congreso, que piense en el bienestar de la población y en una mejor coordinación con el Poder Ejecutivo y las regiones.

Asimismo, refirió que Galarreta no ha cumplido las cosas que prometió cuando brindó su discurso ante el Congreso, tras ganar las elecciones a la Mesa Directiva.

“Entonces, no podemos engañarnos de que esto cambiará en un tercer periodo con la presidencia del Congreso a cargo de Fuerza Popular”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Galarreta por la falta de transparencia en su gestión, dijo que se la ganó “a pulso” porque en ningún momento ha mostrado autocrítica.

“No ha dicho que va a eliminar los gastos superfluos, que va a garantizar leyes que beneficien a la población. Hay una falta total de transparencia, por lo tanto, sería una moción bien ganada”, agregó.

(Fuente: Andina)

