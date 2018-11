Azul y Copa Airlines en acuerdo compartido

Azul y Copa Airlines anunciaron un nuevo acuerdo de código compartido (codeshare). A partir de ahora, dos de los operadores más importantes de la región conectarán sus extensas redes de destinos para la comodidad de sus clientes.

En Brasil, los clientes de Copa Airlines podrán disfrutar de la presencia de Azul, que actualmente opera en 101 ciudades domésticas, con 52 de estos destinos que no son atendidos por ninguna otra aerolínea.

Azul y Copa Airlines también fortalecieron hoy la asociación entre sus programas de fidelidad. Los clientes de TudoAzul y ConnectMiles ahora pueden acumular fácilmente millas al volar con cualquiera de las dos aerolíneas y, a partir del próximo mes de diciembre, los pasajeros podrán redimir las millas acumuladas en ambas aerolíneas.

“Este acuerdo entre Azul y Copa Airlines es una combinación perfecta que ofrece beneficios para quien viaja a Brasil a través de Panamá. Desde el Hub de las Américas, es posible llegar a nueve ciudades brasileñas, y la conexión con Azul en esos aeropuertos permite a estos pasajeros conectarse con nuestros 101 destinos en Brasil. Además de esta gran oferta de ciudades, Azul ofrece un servicio a bordo reconocido mundialmente por la calidad de la atención, más de 40 canales de TV en vivo a bordo de sus aeronaves y también aperitivos y bebidas a voluntad”, afirmó Abhi Shah, vicepresidente de Ingresos de Azul.

“Copa Airlines siempre está buscando asociaciones para ofrecer la mejor experiencia de viaje y ampliar nuestra red de rutas para el beneficio de nuestros pasajeros. Esta nueva asociación con Azul refuerza la presencia de la compañía en Brasil y también expande nuestra conectividad en este importante país”, comentó Dennis Cary, vicepresidente senior de Comercial y Planificación de Copa Airlines.

“Este acuerdo de código compartido también nos permite ofrecer más opciones de vuelos a las principales ciudades del sureste y noreste de Brasil, así como a las regiones en donde actualmente no volamos y que, a través del Hub de las Américas, estarán conectadas con Panamá y el resto del continente americano, trayendo más oportunidades y desarrollo económico a estas comunidades”, agregó Cary.

El cumplimiento operativo también es otro beneficio importante que este código compartido ofrece a los clientes de ambas aerolíneas. “Este acuerdo reúne a dos de las aerolíneas más puntuales del mundo. Copa Airlines es la aerolínea más puntual de América Latina, mientras que Azul es la más puntual de Brasil. Esto asegura la mejor experiencia a los clientes que están volando con nosotros”, destacó Shah. En la foto vemos a : Christophe Didier, VP Sales, Copa Airlines; Jason Ward, VP People and Customers, Azul; Dennis Cary, Senior VP of Commercial and Planning, Copa Airlines; Emerson Sanglard, Brazil Country Manager, Copa Airlines; Abhi Shah, Vice President of Revenue, Azul; Antonio Camara Américo, Commercial director.

Una vez aprobado el acuerdo por parte de las autoridades regulatorias, los viajeros de ambas aerolíneas podrán disfrutar de los beneficios de esta asociación entre Azul y Copa Airlines.

