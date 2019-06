ANIMA LATINA, IV Festival de cine de Animación Latinoamericano

Entre el 24 al 30 de junio en Buenos Aires, la capital de Argentina, se celebrará la animación regional. La cuarta edición de ANIMA LATINA, el Festival de Cine de Animación Latinoamericano, contará con siete jornadas en las que se proyectarán más de 150 cortometrajes. Además de las funciones habrá una importante serie de actividades especiales, todo con entrada libre y gratuita.

ANIMA LATINA nació como un espacio de difusión y exhibición de la animación latinoamericana, con un fuerte compromiso con los jóvenes talentos emergentes. En esta edición se presentarán producciones de 13 países de la región, entre los que se incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Vale destacar la participación de mujeres directoras alcanza el 50 % de las producciones.

Además de las competencias oficiales, y la sección panorama, se presentará una retrospectiva del director y animador chileno Tomás Welss, quien presentará su nuevo cortometraje “Magic Dream”.

Durante la semana del festival, la pantalla de CINE.AR TV, ofrecerá una programación especial en diferentes horarios del día, en la que se emitirán algunos de los cortometrajes que pasaron por ediciones anteriores del festival.

Tomás Welss

Tomás Welss es el animador chileno más reconocido en el mundo. Su obra, realizada durante más 30 años de carrera, comenzó con la formación junto al maestro Heinz Edelman, director de arte de Yellow Submarine, el filme animado de The Beatles.

Después de su trabajo en Europa, regresó a Chile en la década del 90, donde realizó en 1994 su primera película en el país: Reunión.

Luego, sus filmes comenzaron a ser reconocidos en festivales internacionales, como el Festival de Cine de Cartagena de Indias, Colombia, donde ganó con los cortos Manos libres y Verde que te quiero; este último, preseleccionado para los Premios Oscar en la categoría cortometraje animado. También, su cortometraje Paraíso terrenal ganó en el Festival de La Habana el Premio del Público. En 2018 estrena su último trabajo a la fecha: Magic dream.

La suya es una obra en la que busca plasmar la naturaleza humana, con sus oscuridades y luces, siempre también con una aguda mirada hacia la realidad contemporánea.

La retrospectiva de Tomás Welss pertenece a la Muestra Archivo Cineteca Nacional de Chile.

Actividades especiales

Entre la variada oferta de actividades, una jornada estará dedicada exclusivamente a la televisión y las plataformas digitales, en la que participarán destacados referentes latinoamericanos. Dentro de las propuestas de workshops también estará presente RAMA (Red Argentina de Mujeres de la animación). Algunas actividades requieren inscripción previa.

​Entre los paneles que tendrán lugar en ANIMA LATINA, se propone reflexionar sobre la “Representación LGTB+ en la animación”, en una mesa moderada por el periodista Juan Pablo Russo, del que participarán Anderson Mahanski (Brasil), creador de la serie “SuperDrags”, Gaspar Aguirre y Román Sovrano (Argentina), directores de «Muñeca rota» y Thiago Minamisawa (Brasil), director de «Sangro». En el mismo sentido se propone un encuentro con la animación con temática de género, de la que participarán Agostina Ravazzola, Belén Tagliabue y Cez Comerci desde Argentina, y Hanna Isua Barrantes Sánchez (Colombia), Nathalia Mojica Chavarría (Costa Rica), Jimena Medina (México) y Daniel Bruson (Brasil), todos directores de obras en competencia.

Producción latinoamericana colaborativa

Este año, ANIMA LATINA estrenará “Migrante”, cortometraje animado colaborativo producido por el festival, con un poderoso mensaje a favor de la migración. Inspirado en testimonios reales que fueron animados por un grupo de más de 50 animadores representado a 11 países de Latinoamérica, cada uno de los 30 segmentos que lo conforman es llevado a la pantalla a través del estilo único de cada animador. La diversidad cultural latinoamericana se representa por medio de la heterogeneidad de propuestas, convirtiendo a “Migrante” en un verdadero mosaico animado.

Se podrá ver en el festival, y también en la pantalla de CINE.AR TV el lunes 24 de junio, a las 21.45hs, y el domingo 30 de junio a las 17.30hs.

Todas las funciones y actividades son gratuitas, las entradas se retiran minutos antes en la puerta de la sala. El ingreso es por orden de llegada hasta colmar la capacidad de la sala.

SEDES

Universidad del Cine, José Modesto Giuffra 330, Ciudad de Buenos Aires.

Centro Cultural General San Martín (sala 2), Sarmiento 1551, Ciudad de Buenos Aires.

Cine York, Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, Vicente López (Pcia de Buenos Aires)

Lumiton. Museo del Cine Usina Audiovisual, Sargento Cabral 2354, Munro, Vicente López (Pcia de Buenos Aires)

SELECCIÓN OFICIAL 2019 // ANIMA LATINA

LARGOMETRAJES LATINOAMERICANOS (Competencia Oficial)

​A cidade dos Piratas, de Otto Guerra (Brasil)

Ahí viene el cascarrabias, Andrés Couturier (México – Reino Unido)

La casa lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cociña (Chile)

Misión H20, de Álvaro Cáceres (Venezuela – Cuba – China)

CORTOMETRAJES LATINOAMERICANOS (Competencia Oficial)

​A última encruzilhada na terra, de Fabrício de Castro (Brasil)

Almofada de penas, de Joseph Specker Nys (Brasil)

Coffee break, de María Cristina Pérez y Mauricio Cuervo Rincón (Colombia)

Coracoes encouracados, de Jamile Coelho y Cintia Maria (Brasil)

Cárcel, de Catalina Vásquez Salazar (Colombia)

Gina, de David «Diómedes» Heras (México)

Lo ronda de los niños, de Claudio Diaz-Valdes (Chile)

Magic dreams, de Tomás Welss (Chile)

O homen na caixa, de Ale Borges, Alvaro Furloni, Guilherme Gehr (Brasil)

Por amor, de Macarena Campos (Uruguay)

Primos, de Federico Gutiérrez Obeso (México)

Sangro, de Tiago Minamisawa, Bruno H Castro y Guto BR (Brasil)

Shy & Ketchup, de Teresa Romo (Chile)

Sín título, de Jose Silva (México)

The nameless body, de Jimena Medina (México)

CORTOMETRAJES ARGENTINOS (Competencia Oficial)

1976, de Liliana Romero (Argentina)

Ailín en la luna, de Claudia Ruiz (Argentina)

Anacronte, de Raúl Koler y Emiliano Sette (Argentina)

El sueño de la dancer pig, de Hora French (Argentina)

En la banquina, de Isabel Macias (Argentina)

Flotar, de Ana Martín (Argentina)

Héroes, de Juan Pablo Zaramella (Argentina)

Ian, una historia que nos movilizará, de Abel Goldfarb (Argentina)

La Diosa, de Lisandro Schurjin (Argentina)

Mi viaje a Japón, de Dante Zaballa (Argentina)

Pulsión, de Pedro Casavecchia (Argentina)

Un oscuro día de injusticia, de Daniela Fiore y Julio Azamor (Argentina)

VIDEOCLIPS LATINOAMERICANOS (Competencia Oficial)

Avestruz, de Agostina Ravazzola (Argentina)

Coya: lejos de casa, de Lionel Cornistein, Gastón Ignacio Herrera y Guillermo R. Vallejos (Argentina)

Dispara, de Leonardo Beltrán (Chile)

Hay secretos, de Silvina Rodriguez Aguilera y Fabricio Sola (Argentina)

Kekere, de Axel Sande (Brasil)

Llego, de MaXi BearZi (Argentina)

Mañana, de Pablo Rafael Roldán y Ezequiel Torres (Argentina)

Morte e vida uterina, de Daniel Bruson (Brasil)

Novalima, de Muriel Holguin (Perú)

Nuestro clan, de Melisa Pighin y Emilia Calvo (Argentina)

Paraguaya Punk, de Dante Zaballa (Argentina)

Sal, de Sebastián Valbuena (Ecuador)

Tall Juan: Cuidacoches, de Dante Zaballa (Argentina – Alemania – Francia)

Tenemos voz, de Juan Manuel Costa (Argentina)

Vai ver, de Diego Souza (Brasil)

Warm Puna, de Cez Comerci (Argentina)

SERIES LATINOAMERICANAS (Competencia Oficial)

As microaventuras de Tito e Muda, de Victor-Hugo Borges (Brasil)

Así son las cosas, de Juan Pablo Zaramella (Argentina)

Ciro Todorov, de Mariano Gabriel Vidal (Argentina)

Cuentos de viejos IV, de Marcelo Dematei (Argentina – Colombia)

Irmao do Jorel, de Juliano Enrico (Brasil)

Los papelnautas, de Álvaro Ceppi (Chile)

Mati & Rocco, de Federico Demattei Vidal y Diego Cagide (Argentina)

Mytikah, de Hygor Amorim y Jonas Beltrão (Brasil)

Nuku – Nuku, de Vivienne Barry (Chile)

Pacha, barro somos, de Aldana Loiseau (Argentina)

Petit, de Bernardita Ojeda (Chile)

Princesas, un amor verdadero, de Diego Gastón Martínez (Argentina)

Puerto Papel, de Álvaro Ceppi (Chile)

Robotia, de Diego Cagide (Argentina)

WEBSERIES LATINOAMERICANAS (Competencia Oficial)

Golpea duro Hara, de Matías Latorre (Chile)

Las crónicas elefantiles, de Miguel Otálora (Colombia)

O surreal mundo de Any Malu, de Anderson Mahanski y Fernando Mendonça (Brasil)

Verdadera Verdad, de Andrés Almasio (Argentina)

CORTOMETRAJES LATINOAMERICANOS DE ESCUELAS DE CINE (Competencia Oficial)

(OvO), de Mônica Moura (Brasil)

Carnival, de Azucena Castillo Rangel (México)

Iris, de Sofía Hukdhs (Chile)

La silla de la estación, de Carlos Santiago Ordoñez (Colombia)

Lazarus, João Luís Haidamus Boldrini (Brasil)

Lily, Nathalia Mojica Chavarría (Costa Rica)

Linha, Francisco Lira (Brasil)

Naranja, Hanna Isua Barrantes Sánchez (Colombia)

Por ahora un cuento, de Carla Melo Gampert (Colombia)

Seis pm, de Nicole Guerrero (Colombia)

Tarjeta Bip, de Constanza Guerra (Chile)

Una pizca de amor, de Allison Villaizán (Perú)

CORTOMETRAJES ARGENTINOS DE ESCUELAS DE CINE (Competencia Oficial)

Alquimistas, de Flor Blanco (Argentina)

Avocadog, de Eugenia Tessone (Argentina)

Camino, de Nicole Mesri (Argentina)

Campo muerto, de Augusto Bejas (Argentina)

El guardián del conocimiento, de Iván Vivas (Argentina)

Esperando la lluvia, de Franco Lombardi (Argentina)

Kilo 1/2, de Alan Mauro Diaz (Argentina)

Muñeca rota, de Gaspar Aguirre y Román Sovrano (Argentina)

Trompita y la migración de liebres, de Florentina Gonzalez (Argentina)

Yikasdahi, de Gabriela Clar (Argentina)

CORTOMETRAJES LATINOAMERICANOS REALIZADOS POR NIÑOS (Competencia Oficial)

​Dinoaventuras, de Taller del Coco (Argentina)

El mejor robot, de CTC – IDENFm (Argentina)

Las raíces de Salamanca, de Chepo! Animación (Chile)

Lo siento, de Taller de Cine El Mate (Argentina)

Mariquinha en el mundo de la imaginación, de Escuela Pública Municipal de Enseñanza Fundamental de Campo Grande (Brasil)

People from the Lake and Water, de Alumnos de I.E.P. 70682, Isla de Uros (Perú)

Sueños a diario, de Taller del Coco (Argentina)

The creation of the world, de La sombra negra (México)

Wendy, Taller de Cine El Mate (Argentina)

PANORAMA LATINOAMERICANO (Selección Oficial / Fuera de competencia)

A corda, acorda, de Claudia Bolshaw (Brasil)

A patín, de Andrea Sánchez Mucel, Tamara Cruz Gutierrez, Andrea Esponda y Valeria Anaya (México)

Abeo, de Brenda Lopez (Canadá)

Apneia, de Carol Sakura y Walkir Fernandes (Brasil)

Chillina, de Andy Garnica (Bolivia)

Dejarse crecer el cuerpo, de Andrea Gudiño (México)

El capulí, de Carlos Sosa (Ecuador)

El delfín muerto, de Evelio Moreno (México)

Gravidade, de Amir Admoni (Brasil)

Hideouser & Hideouser, de Aria Covamonas (México)

La chica del vestido rojo, de Álvaro Rozas Leiva (Chile)

La corteza de mi abuela, de Isidora Torrealba (Chile)

La huida, de Ivette Ávila Martín (Cuba)

Leyenda viva, de Mathias Leiva (Paraguay)

Livro e meio, de Giu Nishiyama y Pedro Nishi (Brasil)

Love he said, de Inés Sedan (Francia)

Melty hearts, de Patricio Cisterna y Manuel Cisterna (Chile)

O evangelho segundo Tauba e Primal, de Márcia Deretti y Márcio Júnior (Brasil)

Poética de barro, de Giuliana Danza (Brasil)

Selvagería, de Guy Charnaux (Brasil)

Una historia sobre el movimiento, de Oscar Muro y Daniel Aviña (México)

Venus en acuario, de David Silva (Colombia)

Wander, de Daniela Monzón (Venezuela – Canadá)

PANORAMA ARGENTINO (Selección Oficial / Fuera de competencia)

Biobot, de Rodrigo Salcedo y Pilar Ruiz (Argentina)

Brighter, de Juan Martín Miranda (Argentina)

Charlie, de Esteban Calvo (Argentina)

Cortos del Hospital Gutiérrez, de Taller La Grifa (Argentina)

Dubicel, de Yashira Jordan (Argentina – Bolivia – México)

En boca de todas, de RAMA (Red argentina mujeres de la animación) (Argentina)

Esta lana es mía, de Duilio Gatti (Argentina)

Estudio sobre el movimiento, de Paula Rodríguez (Argentina)

Hand & Shake, de Martín Schurmann (Argentina)

Los emigrantes, de Andrés Llugany (Argentina)

Los humanos, de Leandro E. Cerdá (Argentina)

Luna, de Nicolás Cefarelli (Argentina)

Mate?, de Dalmiro Buigues y Martín Dasnoy (Argentina)

Mostros, de Camilo Rodríguez y Gustavo Ponce (Argentina)

Motus, de Santiago Contreras (Argentina)

Pequeño islote, de Verónica Luna (Argentina)

Pequeños gigantes: Manzana in corpore enfermo, de Leandro E. Cerdá (Argentina)

Ser con el otro, de Waldo Roman Martinez (Argentina)

Somos resistencia, de Irupé Muñoz y Luna Gherscovici (Argentina)

Transmuta, de Belén Tagliabue y Miriana Bazán (Argentina)

Uno de vampiros, de Nicolás Sparnocchia (Argentina)

Yo no veo que molesta, de Pablo Rodríguez Jáuregui (Argentina)

PELÍCULAS INVITADAS (Fuera de competencia)

Dimensiones animadas, de Sergio Armand (Argentina)

Migrante, de ANIMA LATINA

RETROSPECTIVA: TOMÁS WELSS (Chile)

Manos libres, de Tomás Welss (2000)

Verde que te quiero, de Tomás Welss (2003)

Pasta, de Tomás Welss (2006)

Paraíso terrenal, de Tomás Welss (2010)

Fuente: NODAL

​

Me gusta: Me gusta Cargando...