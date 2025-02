México: AMLO asegurá que “no habrá impunidad” por el incendio donde murieron 38 migrantes

En caso de migrantes muertos en Cd. Juárez no habrá impunidad: López Obrador

Tras la muerte de 38 migrantes y más de 20 heridos tras el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no habrá impunidad en el caso y no se protegerá a nadie, por lo que se le fincarán cargos a los responsables de esta tragedia.

“Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió, hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar y no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables, se finquen de manera específica las responsabilidades conforme a la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”, dijo al inicio de su mañanera del 29 de marzo.

Envió sus condolencias a los familiares de los migrantes que fallecieron, los cuales en su mayoría son de Guatemala y Honduras, así como a los gobiernos de los países de donde eran originarios.

“Mi más profundo pésame a familiares de los hermanos venezolanos, guatemaltecos, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países”, dijo el presidente y aseguró que no se ocultará nada, por lo que hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dará a conocer más detalles acerca de los hechos ocurridos la noche del 27 de marzo.

López Obrador pide a Gertz Manero atender directamente caso de migrantes

El presidente López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República está a cargo de las investigaciones a través de un delegado en Chihuahua, sin embargo, pidió a Alejandro Gertz Manero atender de manera directa el caso en el que al menos 38 migrantes murieron en el incendio.

“El delegado de la fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto, pero yo le estoy pidiendo al fiscal que se apersone, que lo atienda este asunto de manera directa, desde luego respetuoso de su independencia, autonomía, pero es algo muy importante que tiene que ver con derechos humanos que tiene que verse y castigarse a los responsables”, expresó.

Agregó que en el avance de las investigaciones se desprende que hubo dolo y negligencia que llevó a la muerte de los migrantes y a que otro grupo resultara herido por el incendio, pero dijo que aún deben conocer bien qué fue lo que sucedió.

El presidente dijo que en la estación migratoria de Ciudad Juárez había personal del Instituto Nacional de Migración y también de una empresa de seguridad con la cual se tenía contrato.

Gobierno federal investigará tragedia de migrantes de Cd. Juárez

Con independencia de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre el incendio en el que murieron 38 migrantes, el gobierno federal integrará una indagatoria para dar un informe sobre los hechos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que con toda la información se podrá deslindar responsabilidades y castigar a quienes hayan actuado mal porque no habrá impunidad ni se van a ocultar delitos.

Durante su conferencia de prensa y a pregunta expresa sobre si removerá al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dijo que habrá que esperar al saldo del informe pero acusó que los medios de comunicación quisieran que se actuará de manera sumaria. “Tenemos que conocer lo que sucedió”; la FGR que es autónoma.

Anunció que esta tarde la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, rendirá un informe sobre los sucesos, aunque, precisó que le pidió al fiscal a general de La República, Alejandro Gertz, que sea el responsable de la investigación. En cualquier caso, dijo, no se actuará como antes y no habrá impunidad sobre los hechos y una vez que se conozca con ocasión lo sucedido se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

Mencionó que además la Comisión Nacional de Derechos Humanos está realizando su trabajo de manera independiente.

—¿Tiene como origen las políticas migratorias?

—Sí, tiene que ver con las causas. La gente busca ganarse la vida donde hay oportunidades.

Dijo que hay constancia de que se ha planteado atender las causas de la migración. Le he escrito al presidente Donald Trump sobre este asunto y he hecho lo mismo con el presidente Biden. Estamos invirtiendo en Centroamérica, para tratar de detener el flujo migratorio.

Siempre hablando de que hay que atender las causa, porque la gente no abandona a sus familias y no corre riesgos por gusto. Ahora que se da esta situación tan lamentable, continuar con lo mismo, lo primero es informar y cuidar a los heridos”.

Ante la insistencia sobre las consecuencias que habrá ante el siniestro, López Obrador aseveró que “no vamos a ocultar nada, no somos iguales, no somos como antes que se fabricaban delitos, se ocultaban delitos, se torturaba. Ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios, cuando la mayoría guardaba silencio.”

Acusó a los medios de comunicación de ser los “campeones del amarillismo y el sensacionalismo”, porque es temporada de zopilotes, pues “trafican con el dolor humano y no es por justicia sino porque están deseosos de regresan por sus fueros, para seguir robando como lo hacían políticos corruptos traficantes de influencia, dueños de medios de información periodistas famosos”.

López Obrador dijo que se está concentrando toda la información para darla con precisión, reconociendo que hubo modificaciones porque se llegó a hablar de 40 muertos. Señaló que la seguridad de la estación migratoria estaba a cargo tanto del Instituto Nacional de Migración y de una empresa privada.

El Salvador exige investigación exhaustiva por muerte de migrantes en estación de Cd. Juárez

Tras la muerte de 38 migrantes en una estación de Ciudad Juárez, El Salvador condenó la actuación del personal que derivó en esta tragedia y exigió una investigación exhaustiva luego de haberse difundido un video en redes sociales que muestra que los ciudadanos extranjeros quedaron encerrados durante el incendio.

“El gobierno de El Salvador (…) expresa su más enérgica condena a las gravísimas acciones del personal de la estación migratoria de Ciudad Juárez, México, durante el incendio que dejó decenas de fallecidos de distintas nacionalidades, entre ellos varios salvadoreños”, dijo el gobierno en un comunicado divulgado cerca de la medianoche del martes.

“Exigimos a las instancias pertinentes que investiguen a fondo lo sucedido y lleven a los responsables ante la justicia”, agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes en su mañanera que las autoridades creían que el incendio, uno de los desastres de este tipo más mortífero en años, estalló después de que algunos migrantes prendieron fuego a los colchones en una protesta después de descubrir que serían deportados.

n video publicado en redes sociales, que al parecer es una grabación de seguridad dentro del centro de migrantes en Ciudad Juárez, muestra una llama en parte de una celda que se está llenando de humo mientras los migrantes patean desesperadamente los barrotes de una puerta cerrada.

En el clip de 30 segundos, tres personas con uniformes oficiales pasan caminando, pero no intentan abrir la puerta. Al final del video, el humo es tan denso que ya no se puede ver la celda.

En tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que había sido informado que los “responsables directos” habían sido entregados a los investigadores.

