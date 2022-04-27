Agentes del Grupo Terna desbaratan banda criminal “Los despiadados de Manzanilla”

Efectivos capturaron a dos de sus integrantes luego que cometieron un robo en el Cercado de Lima.

En una rápida acción, agentes de la Agencia de Inteligencia Táctica Operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP), conocida como el Grupo Terna, desarticuló la banda criminal “Los Despiadados de Manzanilla”, dedicada al asalto y robo en esta zona del Cercado de Lima.



Los agentes arrestaron a dos sujetos identificados como Jesús Chancayauri, alias “Chancadito”, y Ángel Torres, alias “Pana”, quienes fueron capturados, en flagrancia, luego de arrebatar sus pertenencias a dos mujeres en la intersección de la avenida 28 de Julio con el jirón 3 de Febrero.



La modalidad delictiva de los delincuentes era el arrebato, por lo que al divisar a una madre de familia y su hija caminando por el lugar, se acercaron sigilosamente por detrás. Mientras uno de ellos agarraba con ambas manos el morral de la víctima, el segundo ayudaba a su cómplice a romper la correa del mismo. Tras lograr su objetivo, se dieron a la fuga



Todos estos hechos estaban siendo observados por los agentes encubiertos, quienes inmediatamente persiguieron a los facinerosos logrando detenerlos a pocas cuadras del lugar donde cometieron el robo.



Al ser confrontados por su víctima, los detenidos negaron los hechos y adujeron que no se acordaban lo que hicieron porque se encontraban en estado de ebriedad. Sin embargo, terminaron aceptando su culpa y pidieron perdón por sus delitos.



Ambos detenidos, uno de ellos de nacionalidad extranjera, fueron puestos a disposición de la comisaría de San Cayetano para las diligencias de ley.



La madre de familia, a quien la Policía logró devolver sus pertenencias, agradeció el apoyo recibido y felicitó el accionar oportuno de los agentes Terna.