Solicitarán levantamiento del secreto bancario de exministros Juan Carrasco y Juan Silva

Acuerda la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó hoy solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan Carrasco Millones, y del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, en el marco de las investigaciones por el caso Sarratea.

El anuncio lo hizo el presidente de ese grupo de trabajo Héctor Ventura Ángel (FP) en conferencia de prensa realizada en el frontis del Palacio Legislativo.

Ventura señaló que al respecto existen elementos suficientes con pruebas contundentes de actos de corrupción por lo que exhortó al Ministerio Público iniciar las acciones legales que corresponden contra funcionarios de este Gobierno que están involucrados.

“Existen pruebas relevantes, documentarias y testimoniales que en el informe final lo vamos a presentar para que el Ministerio Público actúe como corresponde”, dijo.

INVITACIÓN A PRESIDENTE

Respecto a la invitación al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para que declare ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura, consideró que tras las revelaciones de la empresaria Karelím López, el mandatario tiene la oportunidad de deslindar sobre la acusación de que lideraría una organización criminal.

“El señor presidente tiene esta última oportunidad que desde el Congreso le estamos dando, mejor aún el pueblo peruano le está dando una última oportunidad para que deslinde frente a los hechos que hoy nuevamente hemos escuchado sobre lo de presuntamente liderar una organización criminal”, sostuvo.

Cabe indicar que en la sesión de hoy se presentó Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje de Sarratea en Breña, quien invocó su derecho a guardar silencio durante su comparecencia ante la comisión.