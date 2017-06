La tecnología rige el mundo laboral del futuro

La profesora de EAE Business School Pilar Llácer, una importante experta en innovación y tecnología y su impacto en los recursos humanos, llevó a cabo una sesión sobre cómo inciden las tecnologías en la gestión de personas y el mercado laboral

Pilar Llácer, profesora de gestión de EAE Business School y experta en innovación, tecnología y recursos humanos, impartió una sesión esta semana en Lima en la que se refirió sobre las diferentes claves para entender el mercado laboral del futuro. La profesora Llácer explico cómo las tecnologías están teniendo un profundo impacto en el mundo empresarial y, especialmente, en la gestión de personas. Según la experta, los cambios que se están produciendo de la mano de la tecnología afectarán tanto a la gestión por parte de las empresas como a los individuos; “saber desenvolverse en el mundo con el uso de las nuevas tecnologías no es una alternativa sino una obligación”, destacó.

El evento forma parte de una serie de sesiones y encuentros que organiza EAE Business School, una de las principales escuelas de España, en varias universidades de Lima dentro de su EAE Tour; una visita de una semana de duración que se repite cada cierto tiempo.

Millenials y la generación Z

Uno de los principales temas que se discutieron, durante el evento, fue el del impacto de las nuevas generaciones (los millenials y la generación z) en el mercado laboral y en la gestión de personas. Según la profesora Llácer, estas generaciones tienen un entendimiento del mundo muy diferente y esta percepción hace que las empresas no tengan más opción que adaptarse a ellos y a sus creencias y necesidades; de lo contrario estarán en clara desventaja en la competencia por el mejor talento.

Algunos de los aspectos que hacen a estas generaciones distintas a sus antecesores es que, tanto millenials como los miembros de la generación z, ponen mucho peso en encontrar actividades que satisfagan no sólo sus necesidades laborales e incluso intelectuales, sino también su necesidad de trabajar con un sentido de misión. “El joven analiza sus valores y busca empresas que coincidan, compañías que tengan una cultura corporativa a fín a él”, explicó la profesora Llácer. En este contexto, explicaba, las empresas tienen la necesidad de cuidar su imagen externa no sólo de cara a sus clientes, sino también a sus futuros empleados. “Un millenial va a buscar información de la empresa en redes sociales y se fiará de lo que allí encuentre”, señalaba la Prof. Llácer, y matizaba que “hoy en día la marca de una empresa la hacemos todos, para bien o para mal”.

Asimismo, aseveró que las empresas que aún funcionan jerárquicamente (el líder lleva un control sobre el resto del equipo) deben plantearse un cambio. “La productividad se mide en metas alcanzadas, no en horas trabajadas y el nuevo líder ha de aprender a confiar en sus empleados; estén trabajando en la oficina o en casa”, afirmó.

Tecnología como conocimiento básico

La experta también detalló algunos de los cambios provocados por las tecnologías. En este sentido, destacó la movilidad y la necesidad en mantenerse al día. Llácer explicó cómo gracias a la tecnología, tanto personas como empresas tienen ahora un grado muy elevado de movilidad. Desde el punto de vista de la persona, la movilidad supondrá poder acceder a programas de formación de elevado nivel ya que el aspecto presencial de la educación pasa a un segundo plano. “Las tecnologías van a permitir que cualquier persona, desde cualquier lugar y con cualquier poder adquisitivo vaya a poder cursar estudios en muchos de los más prestigiosos centros de enseñanza”, afirmó.

La profesora Llácer también hizo hincapié en que tener conocimientos de tecnología no era ya una opción si no una obligación. “Todos tenemos el deber de saber acerca de las redes sociales, la nube, etc… No entender su funcionamiento indica que esa persona o empresa no está aún preparada para el nuevo mercado laboral”, sentenció. “Incluso al buscar trabajo los candidatos se van diferenciar entre los que se han preparado para el puesto conociendo todo lo que se dice sobre la empresa online vía Twitter o Facebook, y los que sólo han usado la página web de la compañía”, añadió al respecto. Según la experta, sólo el primero conseguirá el puesto.

Finalmente, la profesora Llácer habló de las profesiones con más futuro y las que están avocadas a desaparecer. Según la experta, las profesiones con cierto aspecto político, jamás desaparecerán; mientras que aquellas que sí podrían desaparecer, serían las que puedan ser sustituidas por la tecnología por su automatización.

