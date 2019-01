“La insoportable levedad del aprofujimorismo”… Por Octavio Huachani Sánchez

El gigantesco aniego ocurrido en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho debido al colapso de una tubería que originó que las aguas servidas invadieran 200 viviendas, puso en evidencia que -sin importarles el drama que viven los cerca de 2500 personas afectadas-, los fujimoristas y apristas aprovechan cualquier coyuntura para tratar de traerse abajo al presidente Martín Vizcarra.

No soportan su levedad política

Mientras el mandatario en compañía del alcalde de San Juan de Lurigancho desde e primer instantes y horas más tarde ministros de varios sectores coordinaban con los representantes de Sedapal y los pobladores, a fin de tomar las acciones inmediatas como “rescatar” a los damnificados que se encontraban dentro de sus viviendas y trasladarlos a un lugar seguro, proporcionarles carpas donde pudieran alojarse transitoriamente, poner en funcionamiento dos hospitales de emergencia para auscultar a niños y ancianos y finalmente declarar en emergencia sanitaria toda la zona afectada, empezó a funcionar el plan desestabilizador.

Fue el expresidente, Alan García, quien se sintió aludido porque la tubería afectada estaba justamente al lado del segundo tramo del tren eléctrico, quien a través de su cuenta en twiter, se pronunció tratando de deslindar su responsabilidad.

“El segundo tramo del tren Eléctrico desde el río Rímac hasta San Juan de Lurigancho fue ejecutado absolutamente durante el gobierno de Ollanta Humala. Sedapal supervisó y recepcionó las obras en 2014, no puede eludir su responsabilidad ante lo que ha ocurrido”, comentó.

Esta afirmación tuvo la inmediata respuesta del ex primer ministro de Ollanta Humala, Pedro Cateriano quien sostuvo que fiel a su estilo, García está haciendo uso de una “memoria selectiva”, cuando señala que el Tramo 2 del tren eléctrico fue construido por el gobierno de Ollanta Humala.

Cateriano afirmó que en los dos gobiernos del expresidente aprista se pagaron sobornos por la ejecución del Metro de Lima. “Hasta ahora el señor García no da explicaciones y solo se dedica a responder mediante tuits o, en el mejor de los casos, formula declaraciones al paso a los periodistas”, puntualizó.

“Lo que no se explica es como con la poca credibilidad que tiene todavía cuenta con una gran tribuna periodística intentando confundir a la ciudadanía. Lamentablemente para él, nadie le cree”, añadió.

Sobre el tema, Cateriano precisó que el Tramo 2 de la Línea 1 fue un contrato firmado durante el gobierno de Alan García, “con especificaciones técnicas y aprobación de los técnicos durante su gestión”.

“Y la obligación del gobierno del presidente Humala era cumplir con los contratos que García a nombre del Estado había firmado y culminar las obras. Eso es lo que realmente ha pasado. Yo creo que el señor García desde hace rato se encuentra en una situación de pánico,”, sentenció.

Como se recuerda el segundo gobierno de García se inició el 28 de julio de 2006, y culminó el 28 de julio de 2011.

En todo ese periodo tuvo como uno de sus congresistas estrellas a Julio Herrera Pumayauli, quien era secretario general del sindicato de trabajadores de Sedapal empresa en la cual laboró durante más de 25 años.

Herrera Pumayauli de profesión contador, por su experiencia en Sedapal era supuestamente el llamado a ser participe en todo lo relacionado al sistema de agua y alcantarillado de la ciudad pero no fue así.

Pese a ser electo parlamentario y estar de licencia en Sedapal Julio Herrera siguió utilizando el seguro interno de Sedapal durante sus cinco años en el Parlamento, l que otorga ese servicio solo a sus empleados en actividad. Ese “olvido” lo produjo una beneficio de más de 196 mil soles provenientes del Programa Médico Familiar de Sedapal (Pamef).

El imperio contraataca

Pese a que con la última renuncia de cinco parlamentarios, la bancada de Fuerza Popular dejó de ser mayoría, los miembros de Fuerza Popular siguen bloqueando las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y, además, con la complicidad del Apra insinúan una posible vacancia del presidente Martín Vizcarra.

Todo empezó a raíz de los graves señalamientos y acusaciones que la conductora de televisión Milagros Leiva hizo sobre una supuesta relación comercial con Odebrecht a través de su empresa M&C Vizcarra SAC y Conirsa, que construyó la Interoaceánica Sur, no tardaron en aparecer las insinuaciones al respecto.

Odebrecht”, porque en esta época nadie sabía que era una “empresa corrupta”, pero cuestionó que el presidente haya mentido al ser consultado al respecto.

Jorge del Castillo, ducho en estos menesteres, fue el primero en aparecer. “Que no me diga el señor Vizcarra que no sabía que Conirsa estaba conformada por Odebrecht y otras empresas. Que no olvide que PPK cayó por mentir y que a Pedro Chávarry le han hecho todo ese procesamiento por mentir”, señaló.

A su turno, el fujimorista Héctor Becerril sostuvo que el presidente Vizcarra ocultado información al país. Yo creo que se tiene que investigar. En esa línea, Becerril dijo que la Comisión de Fiscalización evaluará investigarlo y que su bancada apoyará esa propuesta.

Me gusta: Me gusta Cargando...