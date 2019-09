Exprocurador Julio Arbizu critica el doble discurso del fujimorismo

El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu sostuvo que Fuerza Popular no tiene voluntad de diálogo verdadero y ofrece un doble discurso respecto al tratamiento del proyecto de Poder Ejecutivo para adelantar las elecciones al 2020.

Refirió que mientras el titular del Congreso, Pedro Olaechea, quien ganó con el voto fujimorista, se compromete con el gobierno a dar prioridad a la iniciativa para el recorte del mandato presidencial y congresal, tan solo un día después Fuerza Popular y sus aliados toman acuerdos que van en contra de ese compromiso.

Mencionó que la solicitud de la legisladora Janet Sánchez (Contigo) en la Comisión de Fiscalización cuestiona el origen y legalidad de la propuesta del presidente Martín Vizcarra, aunque luego ella haya solicitado una reconsideración del acuerdo que respaldó su planteamiento.

“Cuál es el mensaje cuándo Olaechea dice que hará todo lo posible para darle prioridad a un proyecto que ellos cuestionan desde su origen. Eso da cuenta del doble discurso del fujimorismo en lo genérico y lo específico respecto al adelantó elecciones”, expresó.

Señaló que la solicitud de opinión a la Comisión de Venecia sobre el proyecto de adelanto de elecciones y la posibilidad que sea sometido a cuestión de confianza es una muestra más del doble discurso del fujimorismo.

Sobre el particular, Arbizu consideró que no había nada que consultar porque el Tribunal Constitucional ha interpretado que la institución de la cuestión de confianza es amplia y no tiene límites sobre los temas que versa.

“Para mí está absolutamente claro someter a cuestión de confianza el adelanto de elecciones sería perfectamente legal y constitucional”, expresó.

El abogado insistió en que no hay posibilidad de diálogo con el Fuerza Popular y que el gobierno debería ser consciente de ello y tomar decisiones para evitar una larguísima “pelea de sordos” que solo le conviene al fujimorismo.

“El fujimorismo se sabe muy herido, diezmado y hace mucho tiempo ha perdido legitimidad y apoyo popular. Su única carta es su mayoría congresal y se aferra ella”, enfatizó.

(Fuente: Andina)

