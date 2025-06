Economista Jeffrey Sachs propone acuerdo financiero mundial para invertir en países en desarrollo

En la primera fecha de la Semana de la Industria 2021,evento organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y titulado “Reactivación ¡hoy!: Medidas para el Desarrollo Sostenible y recuperación del empleo”, el destacado economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Centro de Desarrollo Sostenible y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, afirmó que “necesitamos un acuerdo financiero mundial que asegure que el capital fluya a los países pobres, que carecen de estos. Estas inversiones deben financiar una transformación fundamental que se necesita para lograr un desarrollo sostenible».

En la mesa “Economía Social de Mercado: El nuevo paradigma para la política de recuperación Post-COVID de Perú y los países de la Alianza del Pacífico, guiada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, el experto estadounidense señaló que los países ricos pudieron soportar mejor la crisis generada por la pandemia al contar con Bancos Centrales que emiten las monedas globales, gracias a lo que pueden tomar créditos en los mercados de capitales internacionales, pero países como Perú y otros en vías de desarrollo han perdido hasta un 30% de su PBI y enfrentan mayores dificultades.

En el caso de Perú, Sachs resaltó que las inversiones deben estar enfocadas en la educación escolar y superior, así como la investigación; la salud de la población a través de la atención médica para las comunidades y el uso de la telemedicina; invertir en energías limpias; promover la agricultura de precisión y el uso sostenible del suelo para proteger la biodiversidad; desarrollar ciudades sostenibles e inclusivas con más movilidad compartida limpia; e impulsar una revolución digital que permita el acceso de más personas a la telemedicina, los pagos electrónicos y la educación a distancia.

Un crecimiento sostenible centrado en la persona

El presidente de la SNI, Ricardo Márquez, señaló que el crecimiento del PBI nacional en los últimos años no evitó que se mantengan brechas sociales. “Crecer no significa desarrollo, crecer no significa que estamos dando trabajo digno a nuestra gente. Tenemos que poner a las personas como el centro del desarrollo y no al PBI y su cálculo monetario”, detalló.

En el panel de comentarios, Ulrich Hemel, presidente de la Unión de Empresarios Católicos de Alemania, resaltó que la economía social de mercado promueve la libertad de mercado y la subsidiariedad para buscar el bienestar de la población.

José Medina, presidente de Coparmex de México refirió que las empresas deben ser vehículos de cambios para la población, por ejemplo en promover la educación y salud de los colaboradores. Mientras, Richard von Appen, presidente de Sofofa de Chile, dijo que la actividad empresarial debe promover la competencia y las oportunidades para que surjan más emprendedores en los países.

La Semana de la Industria 2021 continuará este miércoles 23 con el desarrollo de cuatro mesas de trabajo paralelas enfocados en Industria 4.0, Sostenibilidad, Capital Humano y Ambiente de Negocios, liderados por expertos del sector privado. En las mesas se espera la participación de empresarios, representantes del sector público y la academia, donde se abordará los retos y oportunidades en cada uno de estos campos.

Este ciclo de eventos virtuales es auspiciado por Senati, Credicorp, Fogapi, la Universidad Tecnológica del Perú, Southern Perú y el evento “Industrial Transformation México, la Hannover Messe de México y América Latina” (organizado por Hannover Fairs México, subsidiaria de Deutsche Messe).