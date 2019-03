Con Shake, Gloria espera incrementar el consumo per cápita de leche en el Perú

A través de opciones ad hoc para los jóvenes.

El líder del mercado lácteo nacional lanzó su marca SHAKE, dirigida a jóvenes que buscan propuestas de gran sabor y más sofisticadas, que puedan acompañarlos en cualquier lugar y momento del día, ya que son productos listos para tomar, que no necesitan refrigeración.

Shake viene con nueva tecnología en botellas PET, a un precio sugerido de S/2.80 soles y en sabores de Capuccino, Mocaccino y Chocolate.

“Nuestra propuesta de valor pasa por ser una opción más saludable, frente a otros productos on the go que consumen los jóvenes en la actualidad. Ofreciendo así un producto con valores nutricionales y sabores que van acorde con el estilo de vida del joven de hoy”, explican en Gloria.

Se espera que Shake logre masificar el consumo de leches con café listos para tomar.

