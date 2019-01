Antropólogo Raúl Rosales León sustenta masculinidad en el fútbol

El antropólogo peruano Raúl Rosales León ha desarrollado una interesante investigación social sobre las relaciones de poder en el fútbol desde el enfoque de género.

“Mi tesis plantea el fútbol como una estructura o un modelo de masculinidad que exacerba el machismo en el campo deportivo con manifestaciones como por ejemplo ‘poner huevos en la cancha’ que es usado por jugadores, entrenadores, aficionados, entre otros. Otro ejemplo es Paolo Guerrero, que simboliza al jugador que ‘pone huevos’ en el campo deportivo porque muestra valentía, coraje, agallas y arrojo. Mientras que a los jugadores que le dicen ‘pecho frío’ representan una masculinidad desvalorada, porque ellos no se esfuerzan, no corren, ‘arrugan’ y, por consiguiente, no sudan la camiseta”, sostiene el antropólogo Raúl Rosales León.

Para Raúl Rosales León es importante entender qué es la tecnología de género, “es la representación de la identidad de género pero que no se basa en un tema biológico, sino que entra el campo del lenguaje y las representaciones culturales. Si bien existe fútbol femenino, o incluso gay, para que una jugadora de fútbol tenga legitimidad, tiene que ‘poner lo que ponen las gallinas’, que representa la garra, el temperamento. Entonces, hay un paradigma: si tú quieres ser aceptado tienes que poner ‘lo que ponen las gallinas’, si no eres un ‘pavo’, un ‘pecho frío’. Esto reproduce una masculinidad hegemónica, del hombre sobre la mujer”, sostiene el experto.

Cabe señalar que este tipo de estudios ayudan a identificar desigualdades de género que suceden en el país y pasan inadvertidas. “Identifiqué una práctica cultural realizada entre hombres que se denomina el ‘full vaso’, cuya lógica es la siguiente: luego de jugar fútbol se toman unas respectivas cervezas a vaso lleno. ‘Fútbol como tecnología de género’ es una investigación destacada del 2018 que busca abrir un debate analítico sobre el fútbol relacionado el enfoque de género con la desigualdad social en el Perú por medio del deporte rey.

