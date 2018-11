ZUMBA su Navidad Zpacial

Alejandro Benitez, el popular “Zumba”, quien nos tiene acostumbrados a diferentes campañas y espectáculos infantiles, presentó “La Navidad Zpacial”, un show dirigido a la familia, donde se abordarán temas que afectan a muchos niños y jóvenes como el bullying, destacando la unión familiar, y sobre todo, el verdadero significado de la Navidad. Asistieron Korina Rivadeneira, Mario Hart y Poly, quienes, como padrinos del nuevo show, le dieron la patadita de la suerte.

Con más de 20 personas en escena, el espectáculo dura 80 minutos con efectos especiales, tecnología de punta, música en vivo, actuación, coreografías que han sido creadas por la primera bailarina del Ballet Nacional, Coralie Mestanza quien canta junto a Zumba, los covers de Navidad.

Sin duda una experiencia única y para toda la familia, un espectáculo inolvidable que dejará un lindo mensaje cargado de amor y paz en esta fecha tan especial donde la unión es lo más importante.

“Este nuevo show, es una alternativa para llevar a todas las familias el verdadero significado de la Navidad y estoy muy feliz por eso. Desde hace seis meses me he preparado en baile, clases de canto y así darle al público un espectáculo como se merece. A partir del 8 de diciembre, estaremos en Mall del Sur, en Plaza Norte y haciendo giras a nivel nacional. Creamos este concepto de Navidad espacial para darle otra temática y a la vez llevar un lindo mensaje de amor y en especial a los niños. Crear un poco de conciencia, en que la Navidad no es solo regalos y adornos”.

