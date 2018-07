Walter Ríos: no me corro y me someto a las investigaciones

El juez Walter Ríos aseguró hoy que no escapará de la justicia y prometió someterse a todas las investigaciones de los presuntos actos de corrupción conocidos en los audios publicados por IDL Reporteros.

“No me corro, estoy en mi casa tranquilo (…) no me estoy corriendo, no he salido del país ni viajado a ninguna provincia”, sostuvo Ríos, sobre quien pesa un pedido de detención preventiva planteado por la Procuraduría Anticorrupción.

Si bien dijo no poder hablar debido a la reserva del caso, subrayó que se ha sometido a la Fiscalía para las investigaciones pertinentes.

“Ya renuncié al cargo, ya me presenté a la Fiscalía que me ha notificado con un requerimiento que se está contestando y será la Fiscalía la que haga su trabajo”, manifestó.

Asimismo, Ríos dijo no temer la aparición de nuevos audios.

Los audios divulgados por IDL Reporteros revelarían presuntos delitos cometidos por Ríos, entre ellos el tráfico de influencias, el cual habría cometido gestionar ante magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) apoyo para que allegados suyos sean nombrados como jueces o fiscales.

Igualmente, en el último audio divulgado, un empresario encarga la entrega de dinero a Ríos.

Ante los cuestionamientos a su conducta, Ríos renunció al cargo y la Oficina Nacional de la Magistratura (OCMA) decidió suspenderlo junto a otros cuatro magistrados de la Corte Superior del Callao.

(Fuente: Andina)

