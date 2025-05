Vuelve en formato grabado la propuesta virtual «MACBETH YO NO ME VOY A MORIR»

Iniciando el año 2021 Tejido Abierto Teatro presentará, en formato grabado, la propuesta virtual MACBETH YO NO ME VOY A MORIR, adaptación de Jorge Eines y dirigida por Rocío Limo. A través de la plataforma virtual Joinnus live, se podrá ver durante el mes de febrero. Las entradas ya están a la venta

MACBETH, YO NO ME VOY A MORIR es la versión de Jorge Eines del clásico inglés de William Shakespeare, obra que habla del asesinato y traición que cometen los Macbeth para perpetuarse en el poder. Esta versión presentará a la pareja tóxica por excelencia, dispuesta a repetir una y otra vez la condena de sus crímenes con tal de no asumir el vacío y la nada de su existencia.

La puesta en escena tuvo una enorme acogida en el público ávido de las nuevas propuestas virtuales que el año 2020 nos trajo. Por ello, el equipo se siente agradecido con las nominaciones recibidas por el PREMIO LUCES del Diario El Comercio, quien ha considerado este impecable trabajo en las categorías Mejor actriz a Vera Castaño y Mejor Obra/ Dirección a Rocío Limo.

La propuesta escénica virtual fue proyecto beneficiario de los Estímulos Económicos para la Cultura 2019 del Ministerio de Cultura del Perú, y cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Forman parte del elenco Vera Castaño y Eliana Fry.

TEJIDO ABIERTO TEATRO LIMA es una compañía con más de tres años trabajando a partir de la metodología de Jorge Eines, y en la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos. Forma parte de la Red Iberoamericana de Tejido Abierto Teatro. Ha montado las obras Nuestra Gran Aventura en las ciencias (CCPUCP 2018); Hice una obra sobre ti y por fin viniste a verla (invitada a participar del Festival de Artes Escénicas de Trujillo 2019 y al Festival de Artes Escénicas de Lima 2020); Comer manzanas (Barcelona, Lima, Frankfurt, Cuzco, Sala 1 Teatro Municipal); y Pacamambo (2019 Centro Cultural de la Universidad de Lima e invitada a participar del FAE Lima 2020). Son beneficiarias de dos Estímulos Económicos para la Cultura 2019 con los proyectos Macbeth, yo no me voy a morir y Riqsiy. Aprendiendo quechua a través del teatro.

FUNCIONES DE MACBETH YO NO ME VOY A MORIR– VIDEO GRABADO

TEMPORADA: todo el mes de febrero

Entrada General: S/.15.00 nuevos soles

PLATAFORMA: Joinnus Live

*Acceso por 48 horas