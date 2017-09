Villarán niega haber recibido coimas durante su gestión en la alcaldía

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán negó hoy haber pedido o recibido coimas durante su gestión para entregar en concesión obras de infraestructura a determinadas empresas extranjeras o peruanas.

Durante su presentación ante el grupo del Congreso que investiga el llamado caso “Lava Jato”, Villarán invitó a los legisladores a investigarla a fondo y aseguró que colaborará con cualquier medida de ese tipo. “Nunca he pedido ni recibido coimas o sobornos, pueden investigar todo lo que quieran, los invito a hacerlo, como he hecho con el Ministerio Público.

No van a encontrar en mí lo que no existe”, manifestó al hacer uso de la palabra. Villarán recordó que el Ministerio Público no le ha encontrado desbalance patrimonial ni signos exteriores de riqueza. Aseguró, además, que todos los proyectos ejecutados o concesionados durante su gestión, como el denominado Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, fueron realizados en el marco de la legislación vigente.

Manifestó que en dichos proyectos intervinieron todas las instancias de la municipalidad encargadas. “Durante mi gestión en la Municipalidad Metropolitana de Lima se han respetado las normas y procedimientos legales, descartándose que hayan existido actos de corrupción.

No he fomentado ni recibido soborno, coima o pago irregular alguno para beneficiar a ninguna empresa privada nacional o extranjera”, remarcó. Esta comisión del Congreso investiga las presuntas coimas que empresas brasileñas, como Odebrecht y OAS, entregaron a funcionarios peruanos para recibir la buena pro de proyectos de infraestructura entre el 2006 y el 2015.

Asimismo, Villarán dijo que su campaña contra la revocatoria ascendió a 1 614,321 soles, aunque no tuvo injerencia en el manejo de ese dinero.

(FUENTE: ANDINA)

