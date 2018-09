Villanueva: Ejecutivo no aceptará aprobación parcial de las reformas

El Ejecutivo apuesta por un plan integral para iniciar el gran cambio del país, por lo que no aceptará la aprobación parcial de las reformas, sino de las cuatro, enfatizó hoy el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

Durante su presentación ante el Congreso, destacó la decisión del Pleno de aprobar ayer el proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por unanimidad y sin mayores cambios.

“El mamarracho, el disparate, se aprobó por unanimidad histórica. Pido a los colegas congresistas que con esa magia de la velocidad, de la voluntad que el Congreso ha demostrado, aprobar con la misma celeridad las tres reformas políticas”, indicó.

En ese sentido, refirió que el Ejecutivo no apuesta por soluciones parciales, sino por un plan integral que incluye la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, la no reelección parlamentaria y el financiamiento privado a los partidos políticos.

“Los cuatro proyectos de reforma son parte de este plan, de este proyecto integral, no uno, no dos, no tres, son los cuatro, lo que nos permiten iniciar el gran cambio de la historia, por tanto, no aceptaremos aprobaciones parciales sino de las cuatro”, enfatizó.

Recordó, además, que este fue un compromiso del diálogo alturado de las fuerzas políticas con el Ejecutivo.

