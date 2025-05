Verano: Conoce cuál es el dispositivo de música que se adapta a tus necesidades

Escuchar buena música siempre es muy agradable y más en el verano cerca del mar o la piscina. En esta temporada soleada en las que muchas personas optan por tomar vacaciones y alejarse de la ciudad. JBL ofrece diferentes productos que se adaptan a tus distintas necesidades:

Para el home office:

· JBL TUNE 225 TWS

Si realizas trabajo remoto desde tu casa de playa, cerca de la piscina, o vas los fines de semana para relajarte con tu familia, los JBL TUNE 225TWS son perfectos para ti. Estos audífonos se conectan de manera directa con la música y las llamadas. Al abrir su estuche se emparejan al instante con el dispositivo móvil y, gracias al Dual Connect, se puede usar solo uno de los auriculares o los dos al tiempo. Con hasta 25 horas de batería, podrás disfrutar del mejor sonido todo el día sin tener que estar pegado a tu computadora o celular.

Para hacer deporte:

· JBL Endurance Peak II

En el verano muchas personas optan por iniciar su rutina de ejercicios. Si eres de los que se ha propuesto empezar a tener un estilo de vida saludable y te gusta la música, los JBL Endurance Peak II son la combinación perfecta entre calidad de sonido, comodidad y practicidad. Estos auriculares ofrecen hasta 30 horas de reproducción combinada inalámbrica (seis horas en los auriculares y otras 24 horas de respaldo en el estuche portátil), tecnología Dual Connect y entrada USB-C, además del increíble sonido JBL Pure Bass para estimular los entrenamientos diarios. Con un diseño de vanguardia resistente al polvo y a prueba de agua y una serie de características exclusivas de la marca, el producto ofrece la máxima comodidad y una conectividad impecable.

Para tiempos de ocio:

· JBL CLIP4:

Escuchar buena música cerca de la piscina o echado en la arena, es muy agradable. Sin embargo, muchas veces optamos por evitar poner el altavoz cerca del agua por miedo a que se descomponga. Esto no te pasará con el JBL Clip 4, este parlante ultra liviano que ofrece un audio sorprendentemente potente y unos graves impactantes tiene un mosquetón que se puede enganchar a un cinturón, correa o hebilla lo que lo hace muy fácil de llevar. Además, no tendrás que preocuparte por el polvo o agua, ya que es resistente a ambos conforme a la norma IP67.

Para bailar:

· JBL PartyBox On The Go

Si las fiestas son tu estilo, pero prefieres celebrarlas en casa con amigos y familia, el PartyBox On-The-Go es el perfecto aliado. Este altavoz que cuenta con una perfecta conectividad, gracias a su Bluetooth, USB, AUX yTWS permite acceder a las melodías favoritas. Además, viene acompañado de un micrófono que hará que tus noches de canto en pareja y con amigos sean inolvidables. Y su potente sonido está sincronizado con luces que crearán un ambiente increíble.