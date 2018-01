Velásquez Quesquén no respaldará nuevo pedido de vacancia presidencial

Indulto es una facultad presidencial, afirma

El congresista Javier Velásquez Quesquén (APRA) sostuvo que no apoyará la nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, anunciado por el Frente Amplio, dado que el indulto a Alberto Fujimori es una facultad constitucional del mandatario.

“Apoye la primera moción de vacancia, pero no apoyaré la segunda por razones de forma y de fondo”, precisó el parlamentario en Canal N.

La razón formal, explicó, es que el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República, por lo que sería un “despropósito y un contrasentido jurídico” pedir una vacancia por la causal de incapacidad moral.

Consideró que el indulto al expresidente puede ser cuestionado y una muestra de ello es que quienes están en desacuerdo con esa decisión han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y plantean acciones ante los tribunales.

La segunda razón por la que no apoyará la moción de vacancia, según dijo Velásquez Quesquén, es que la institución de la vacancia presidencial no puede ser “manoseada” y porque se debe tener una “vocación democrática”.

“Nosotros auspiciamos la vacancia, la sustentamos, hemos revisado que se garantice el debido proceso, pero no prosperó, no ganamos, no tuvimos los votos ni en la bancada, hay que dar vuelta a la página”, apuntó.

“Si vamos a seguir con vacancia tras vacancia, semana tras semana, el país está parado, eso es irresponsable”, añadió.

Durante el primer pedido de vacancia presidencial, Velásquez Quesquén reconoció que, si bien se respetó el debido proceso, darle un tratamiento rápido y optar por los plazos más cortos hizo ver que había una premura por aprobarlo y empujar una vacancia.

La bancada del Frente Amplio cuenta con 10 parlamentarios, para presentar una moción de vacancia se requiere de la firma de 26 parlamentarios.

(fuente: Andina)

