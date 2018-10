Jefe del Gabinete César Villanueva afirma que el Parlamento tomará las mejores decisiones en beneficio del Perú..

CÉSAR VILLANUEVA (APP y Jefe del Gabinete)

Las reformas no son fáciles de aceptar rápidamente pero las que ha presentado el Ejecutivo respetuosamente al Congreso no son nuevas porque varias han sido presentadas por congresistas como la Bicameralidad o la no reelección.

No es correcto ponerse sensible y decir que el ejecutivo pretende quitarle funciones al Parlamento. El único rival del Gobierno es la corrupción y no el Congreso.

La democracia no se puede construir con corrupción o con crisis política. En este Congreso hay gente profundamente democrática y valiosa.

Se mostró seguro que el Congreso tomarán las mejores decisiones en beneficio del Perú y no del gobierno.

Se necesita un país con estabilidad potente y para eso se requiere estabilidad jurídica.

No he venido de mi cama al Congreso, he estado cerca, en mi moficina escuchando el debate y a cada congresista.

Invoca al Congreso serenidad y tomar el Perú como objetivo mayor.

MIGUEL TORRES (FP)

Miguel Torres (FP) dijo que si bien se saluda el hecho que el mInistro de Justicia y el jefe del Gabinete hayan venido en señal de respeto a las instituciones, se tiene que dar la cara y no a través de tuits. Este Congreso sacó una ley de financiación de partidos, como el debate de la Bicameralidad.

El Premier con su tuit resta al debate de las reformas. El pasar de unicameral a bicameral no cambiara mucho el país porque nos están pidiendo reformas constitucionales express.

Precisó que una vez más este Congreso se pone de pie y colabora y también corrige los errores del Ejecutivo.

MAURICIO MULDER (PAP)

Mauricio Mulder sostuvo que Cesar Villanueva desde su casa cómodamente ha mandado un tuit mintiendo que se están desnaturalizando los proyectos de reformas. Le recordó que el Congreso es autónomo y no es mesa de partes del Ejecutivo.

El parlamentario aprista recordó que en 6 meses el gobierno del presidente Vizcarra no tiene una obra que mostrar, ni un niño que haya salido o curado de la anemia

Enfatizó que es una falta de respeto que el Poder Ejecutivo pretenda que el Congreso apruebe los proyectos del Ejecutivo tal como están.

Asimismo recordó que el presidente Vizcarra no puede observar ninguna reforma constitucional que apruebe el Congreso

Muy ofuscado dijo que el plan de gobierno de Vizcarra se basa en hablar del Congreso y de Chávarry.

ÚRSULA LETONA (FP)

Ursula letona: ve con profunda preocupación a un presidente autócrata confrontando en calles y plazas al congreso cuando el gobierno no ha solucionado nada de los problemas principales del país.

Le pidió a Villanueva no aprovechar estos momentos de crisis para tomar medidas dictatoriales.

No se puede permitir intromisión del Poder Ejecutivo en el Congreso, si el presidente Vizcarra pretende interferir y no respetar el equilibrio de poderes entonces que cierre el Congreso.

