¿Triunfo pírrico?… Por Octavio Huachani Sánchez

¿Los peruanos, la democracia, hemos ganado con la aprobación de la Cuestión de Confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar?

La percepción general es que no. Que ha sido un triunfo pírrico. Que los aprofujimoristas y otros, no solo se han lavado la cara ante la opinión pùblica, sino que han ganado tiempo para, libres de la presión mediática, poder afinar su estrategia para torpedear todas las reformas planteadas por el Ejecutivo e impedir la lucha contra la corrupción y continuar con los blindajes.

¿Todo estaba fríamente calculado?

Un día antes del debate, Carlos Tubino vocero de Fuerza Popular declaró que los miembros de su partido emitirán un voto de acuerdo a su conciencia. “En fuerza Popular practicamos la democracia” enfatizó.

Luego del debate 34 congresistas de Fuerza Popular votaron a favor de la cuestión de confianza y 16 votaron en contra. Dos legisladores se abstuvieron. Si pues, aparentemente en Fuerza Popular había libertad para votar de manera individual.

Sin embargo esta demostración democrática no se dio cuando se puso a votación la recomposición de las comisiones que eran dominadas por los fujimoristas, Las 66 abstenciones de los parlamentarios de Fuerza Popular, el Apra, APP, AP y algunos no agrupados, apabullaron a los 37 votos a favor. Muchos de ellos tienen denuncias o procesos por casos emblemáticos como los “Cuellos Blanco del Puerto”, “Los Wachiturros”, etc.

En el fragor del debate por la cuestión de confianza la congresista Rosa Bartra anunció que no daría su voto para que se apruebe la cuestión de confianza. “Porque no confío en un político que no sabe hacer política, que carece de vida política y que no tiene vida en partido política”, expresó Bartra, quien por primera vez ingresa a la vida política.

Por su parte la veterana parlamentaria Luz Salgado dijo que la intención del Ejecutivo es “Quebrar el orden democrático, cerrar el Congreso para actuar como Maduro o Chávez, sin Congreso, donde los tienen arrinconados, ¿qué se le llama? Dictadura!, denunció Salgado quien, como se sabe, participó durante el gobierno de Alberto Fujimori, incluyendo el autogolpe”

Lo que se viene

Aun cuando el Ejecutivo había subrayado que la esencia de los proyectos de ley relacionados con la reforma política no debía ser desnaturalizada por el Congreso, pues de lo contrario iba a considerar negada la cuestión de confianza, el congresista aprista Mauricio Mulder, declaró en conferencia de prensa, que el Congreso “puede modificar los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo para impulsar la reforma política y que en caso ello ocurra, el Ejecutivo no puede interpretar que la confianza solicitada le ha sido negada”.

En ese sentido Mulder enfatizó que de acuerdo a sus funciones y atribuciones constitucionales el Parlamento puede realizar las modificaciones consideradas necesarias a los proyectos del Ejecutivo.

Y para que no quede dudas señaló que “La confianza otorgada al gabinete que preside Salvador del Solar, no está sujeta a una interpretación posterior por parte del Gobierno respecto a que los proyectos de ley que ya presentó al Congreso tengan que aprobarse tal como vienen”.

¿Y ahora qué?

En adelante no solo será tarea del Ejecutivo vigilar que las reformas solicitadas sean respetadas tal como fueron presentadas.

De otra manera, otra vez, estaremos cayendo en el juego de los fujimoristas y apristas a quienes solo les interesa continuar percibiendo sus jugosas remuneraciones y blindar a quienes comulgan con sus ideas e intereses, sin importarles un comino el futuro de todos los peruanos.

