Trabajar un día desde casa beneficia al colaborador y a la empresa

Se puede empezar proponiendo un día de trabajo desde el hogar.

Hoy en día, cada vez se nos hace más común conocer empresas, en el mundo, que les permiten a sus colaboradores ejercer sus funciones, en algunos momentos del mes, desde la comodidad de su hogar.

En el Perú, esta tendencia no es muy arraigada por las organizaciones. Para Roberto Bouhyane, Director para Latinoamérica del Grupo Audiolis y para el Instituto Europeo de Innovación Educativa “lo que se tiene en el Perú es una postura de control y desconfianza, en el trabajo, y lo que debemos buscar es el desapego hacia ello, impartir la confianza y preguntarnos ¿por qué contrataría a alguien que a futuro no voy a confiar como para permitirle laborar desde su casa? Esto es algo que no tiene sentido”.

La iniciativa de hacer que un colaborador trabaje desde su domicilio es viable en cualquier rubro de empresa y se puede empezar permitiendo un día de los cinco que se laboran, nos dice Bouhyane.

“Una forma de generar ese compromiso remoto es capacitando al personal con herramientas que faciliten la distribución de la comunicación, independientemente de donde te encuentres físicamente; para ello, los cursos y las capacitaciones online son una posibilidad a tener en cuenta” concluyó Roberto Bouhyane.

Con todo ello, ¿qué beneficios puntuales trae al colaborador que se le permita trabajar desde su casa?

Que el tiempo en transporte sea invertido en temas que creen satisfacción al colaborador.

Mayor comodidad para trabajar.

Mejora la calidad de vida y el entusiasmo.

Fomenta y estrecha los lazos familiares.

Finalmente, a nivel empresarial se cree que el beneficio que trae esta iniciativa se relaciona con que el colaborador realizará mejor su función y habrá un ahorro económico.

