“Tonto Amor” : Los Drugos regresan con melódico power pop

Como adelanto de su nuevo álbum

A inicios del 2018 Los Drugos regresaron sorpresivamente a la escena local tras cuatro años de ausencia con un concierto en el que evidenciaron algunos cambios que anunciaban lo que se vendría para su nueva etapa. Aquella noche del 23 de Febrero en la “Plazuela de las Artes del Teatro Municipal de Lima” los enmascarados rockeros cambiaron sus clasicos trajes blancos por negros, las botas militares por comodas zapatillas y excepto el vocalista DRUGO BAZTO la conformacion de la banda se mostro totalmente renovada; Un sonido mas profesional y algunas canciones “mas pegadizas” completaban la “metamorfosis rockera” de esa noche en la siempre controvertida banda de rock peruano.

Casi 10 meses despues LOS DRUGOS parecen sentar las bases de lo que seria en adelante su “nuevo estilo musical” con el reciente lanzamiento de “TONTO AMOR” un melodico y poderoso tema en formato Power Pop que no solo ha sorprendido a sus seguidores sino que ademas ha calado rapidamente en el gusto de estos y de quienes recien descubren a la banda de enmascarados que este 2019 sumaran 16 años de trabajo.

“TONTO AMOR” el segundo single promocional de su proximo album (numero 11 de su carrera) al cual han denominado “BACK ALL BLACK” nombre que hace referencia a su nuevo look pero que ademas, como ya es costumbre en la banda, supone dar la contra a la logica pues “el negro color del retorno” albergara esta vez no necesariamente canciones crudas y estridentes como antaño sino mas melodicas, ligeras y guitarreras buscando llegar a un publico mas joven sin descuidar a sus fans de siempre.

“TONTO AMOR” se encuentra para ser escuchado y descargado gratuitamente en la cuenta que la banda ha creado en la plataforma digital SOUNDCLOUD.COM para alojar los singles que viene lanzando y que en pocos meses seran el track list oficial del nuevo album “BACK ALL BLACK”

