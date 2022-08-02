Ministerio de Cultura presentará exposición pictórica con temática surrealista inspirada en Huamachuco

Serán 13 obras que se exhibirán en la sala de exposiciones José Sabogal de la DDC La Libertad, en Trujillo.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, presentará del 8 al 29 de agosto, «ILLAS», muestra plástica de autoría de Eduar Esequiel Villanueva Vera, artista plástico huamachuquino.

Serán 13 obras que se exhibirán en la sala de exposiciones José Sabogal de la DDC La Libertad, ubicada en el jirón Independencia 572, a sólo media cuadra de la Plaza de Armas de Trujillo.

“ILLAS”, ofrecerá una temática surrealista, que tiene como fuente de inspiración a la ciudad natal del artista.

“El arte de Villanueva tiene un sello muy particular, que le permite rescatar la identidad de Huamachuco y su gente. El artista liberteño, plasma tradiciones y costumbres impregnadas de color y brillo, propias de sus vivencias, de su realidad inmediata, con una perspectiva de arte surreal”, destacó César Gálvez Mora, director de la DDC La Libertad.

La inauguración será el lunes 8 de agosto a las 7:30 p.m. Los interesados podrán apreciar la muestra, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Disfruten y compartan el arte en todas sus formas.