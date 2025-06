Sporting Cristal y las razones que los catapultaron como el merecido campeón

Los merecimientos en el fútbol también juegan y Cristal lo sabe porque fue el equipo que hizo todos los deberes para consagrarse campeón de la Liga 1, que lo catapultan como el más ganador de la década porque con el obtenido ante Universitario suma quinta corona en diez años y la número 20 de su historia.

Los “celestes” transitaron de forma ascendente en un año complicado en que la pandemia del coronavirus conminó al fútbol peruano a cambiar algunos de sus aspectos principales. Los entrenamientos se hicieron vía zoom y los estadios estuvieron vacíos, además de que el certamen se disputó sólo en Lima.

En el 2020, Cristal tuvo dos tiempos: el primero, antes de la paralización prolongada de la Liga 1 en marzo, tuvo un rendimiento bajo que lo ubicó en los últimos lugares y el segundo tras la reactivación del fútbol en el que el equipo bajopontino se mostró como una escuadra contundente, que fue escalando posiciones practicando un fútbol bien estructurado bajo la batuta de Roberto Mosquera.

Llegó a la final con 16 partidos sin perder. Además, lideró la tabla acumulada convirtiéndose en la escuadra más regular del certamen.

Ante Universitario, en los partidos por el título nacional, se erigió como el equipo más compacto. A pesar del desgaste físico por jugar partidos extras con Ayacucho FC en las semifinales llegó entero a hacer frente a una escuadra “crema”, que esperó más descansado y también hizo méritos para acceder a instancias decisivas.

Cristal aterrizó al partido de ayer con una ligera ventaja de 2-1, que obligó a Universitario a tomar la iniciativa. El panañemo Alberto Quintero abrió el marcador para los estudiantiles al minuto 50, pero a los 69 un gol en contra de Armando Alfageme le permitió a los celestes igualar el compromiso y ganar la serie con marcador global 3-2.

«Nosotros tomamos el equipo cuando estaba a cuatro puntos del puesto 20, pero la humildad y nobleza que mostró este grupo de jugadores hizo que pasen 17 partidos sin perder y creo que marcamos una época», dijo el técnico Mosquera, quien sumó su segundo título con los celestes luego de aquel obtenido en el 2012

Mosquera resaltó la labor de su equipo y lo calificó como “noble” y “aguerrido”.

“Este es un grupo muy noble, pero también de mucha garra y temperamento, propio de ello que hoy (ayer) tuvieron que emplearla para empatar un partido que se nos complicó. Por ello, pienso que, por cómo se dieron las cosas, es muy merecido este título», finalizó el entrenador que el año pasado saboreó el título nacional con el Binacional de Juliaca.

Por su parte, el capitán rimense, el uruguayo Jorge Cazulo, quien logró su quinto título con Cristal, aseguró que la corona es producto del sacrificio que hicieron a pesar de los momentos complicados que les tocó vivir a principio de año.

«Decirles gracias a los hinchas de Sporting Cristal, en un año tan duro poder darle una satisfacción. Me siento una persona querida y en la vida no hay nada más grato que la gente te quiera. Me siento muy feliz y muy valorado que me quieran tanto», manifestó el volante de 38 años, quien analiza su retiro del fútbol competitivo.

De esta manera, Sporting Cristal cierra una década auspiciosa con los títulos logrados 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020, además con un subcampeonato en el 2015 demostrando que es un equipo con raza de campeón.

Datos

El campeonato representa para Cristal el vigésimo título nacional en su frondoso palmarés, en 64 años de vida institucional. La última vez que lo había logrado fue en 2018.

Es el tercer club peruano con más títulos locales detrás de Alianza Lima (23) y Universitario de Deportes (26).

Por ser campeón nacional, los “celestes” se llevaron 354 mil dólares en premios; Universitario 236 mil dólares por ser subcampeón.

Fuente: Agencia Andina