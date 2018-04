Roger Waters Tour Us + Them en Lima

17 de noviembre 2018 Estadio Monumental

Una de las grandes leyendas de la música regresa al Perú en 2018 trayendo su más ambicioso espectáculo. Roger Waters, el genio creativo de Pink Floyd presentara en Lima su “US+THEM Tour” el 17 de noviembre, en el Estadio Monumental, los ingresos para el mejor concierto del 2018 se venderán desde el viernes 4 de mayo en el sistema Teleticket y las entradas contarán con un descuento especial en la etapa EARLY BIRD hasta el 20 de mayo (5,000 entradas disponibles para esta etapa de venta).

Estos son los precios de las entradas para el más esperado concierto del año:

ZONA PRECIO FULL EARLY BIRD US + THEM S/. 699.00 S/. 524.00 THE WALL S/. 299.00 S/. 224.00 OCCIDENTE A NUMERADO S/. 395.00 S/. 296.00 OCCIDENTE VIP NUMERADO S/. 1150.00 S/. 862.00 OCCIDENTE B S/. 325.00 S/. 244.00 ORIENTE A S/. 375.00 S/. 281.00 ORIENTE B S/. 325.00 S/. 244.00 NORTE S/. 165.00 S/. 124.00

Descuentos disponibles con cualquier medio de pago. Los precios no incluyen comisión de ticketera.

La gira latinoamericana de Waters también incluye Argentina, Brasil, Uruguay entre otros.

El tour ha cosechado excelentes críticas, con el setlist llamado “espectacular” y la producción conocida como “eye-popping”. El espectáculo presenta canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd (The Dark Side of The Moon , The Wall, Animals, Wish You Were Here ) además de algunas canciones nuevas de su álbum Is This the Life We Really Want?

Las legendarias actuaciones en vivo de Roger Waters son reconocidas como experiencias sensoriales inmersivas que ofrecen una producción audiovisual de última generación y un impresionante sonido cuádruple y Surround, presentando en nuestro país el sonido y audiovisuales más impresionantes que jamás se hayan presentado en concierto alguno en Lima, lo que hará que este recital quede grabado en la mente de los asistentes de por vida. Esta nueva gira promete no ser una excepción, después de meses de meticuloso planeamiento y oficio visionario, inspirará a las multitudes con su poderosa entrega para llevar al público en un viaje musical.

Según publicó Waters en su web: “El show es una mezcla de mi larga carrera, desde mis años con Pink Floyd hasta algunas cosas nuevas. Un 75 por ciento del concierto son cosas antiguas y un 25 por ciento son nuevas, pero todo está conectado por un tema general”.

Kandavu Producciones tiene el honor de traer a Lima a este prócer del rock mundial luego de haberse consagrado como la productora de los grandes eventos musicales tras el recordado concierto que brindaron los Rolling Stones en Lima en 2016.

