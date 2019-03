Ríos vuelve a ganar y firme en la Sub 18 de Surf

En una maratónica jornada de dos días con más de 130 inscritos se realizó la segunda fecha del Circuito Semillero Euroshop de Surf 2019 en La Playa Norte del mítico balneario de San Bartolo. Raúl Ríos en la Sub 18 repitió su victoria de la jornada inicial y sumó 2,000 unidades, manteniéndose firme en el puesto de vanguardia de su especialidad.

Las Categorías que participaron fueron la Sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18 años tanto mujeres como hombres. Facundo Castañeda también reiteró su éxito de la de apertura en Punta Roquitas, entre los más pequeñines. Sin embargo, en mujeres Briana Barthelmess ganó y tomó la punta de la Sub 8. mientras en la Sub 10, Salvador Salas y Catalina Zariquey son los actuales punteros y formaron parte de los campeones por segunda vez en este circuito en lo que va de la actual temporada.

Más arriba, en 12 años Alejandro Bernales (1860) permanece arriba, a pesar del triunfo de Bastian Pierce. Con el título de este evento, Sol Borrelli trepó al tope del torneo y en 14 Mariano Maugere y Arena Rodríguez ocuparon el puesto más alto del podio, al igual que en la primera y lideran con autoridad sus clases. En 16 años las estrellas que brillaron Nicolás Villarreal, quien debutó este fin de semana, sumo 1,000 puntos, pero Cristóbal de la Flor marcha adelante con 1,670 unidades.

En Damas, Arena Rodríguez amplió su ventaja merced a sus dos éxitos. Finalmente, en 18, Raúl Ríos y Kalea Gervasi se convirtieron en los mejores, aunque Daniella Rosas sigue en la punta. La próxima parada se llevará a cabo en La Playa La Isla de Punta Hermosa el 6 de abril.

Me gusta: Me gusta Cargando...