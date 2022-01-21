Brasil | Lula: “No tengo ningún problema en presentar una candidatura con Alckmin”

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva confirmó este miércoles su predisposición a presentar una candidatura conjunta con el exgobernador de San Pablo Geraldo Alckmin (actualmente sin partido) en las elecciones presidenciales de este año, y señaló que solo falta saber a qué formación se unirá o cuál hará alianza con el Partido de los Trabajadores (PT).

“No tengo ningún problema en presentar una candidatura con Alckmin para ganar y gobernar este país, pero no puedo decir nada todavía porque falta saber para qué partido irá o cuál será con el que hace alianza el PT”, dijo Lula en su primera conferencia de prensa del año, quien aclaró que aún no había definido su propia candidatura, informó el medio local O Globo.

En ese sentido, Lula confía que en Alckmin, sea cual sea el papel que finalmente asuma, esté junto al resto de fuerzas opositoras al presidente, Jair Bolsonaro, y al precandidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el actual gobernador paulista, Joao Doria.

Alckmin fue candidato presidencial del PSDB en 2006, cuando fue derrotado por Da Silva en primera vuelta, pero reunió el 41 por ciento de los votos.

“Me parece que él ya ha mostrado su oposición no solo a Bolsonaro, sino también al ‘dorismo’ aquí en Sao Paulo”, señaló el exmandatario, para quien el actual PSDB no representa ya “el proyecto socialdemócrata” de sus antiguos líderes, como los también exgobernadores paulistas Mario Covas y José Serra.

Al respecto, Lula indicó que es necesario tener “tranquilidad” porque “el tiempo se cuidará solo, y el tiempo se acerca”.

“Todo el mundo sabe lo que quiero para este país. No renuncio a que la prioridad sea el pueblo brasileño, el pueblo trabajador. Esas personas deben ser nuestra prioridad”, enfatizó Lula.

“No puedo querer ser presidente para solucionar problemas del sistema financiero, de los empresarios, de los que se enriquecieron en la pandemia”, explicó.

“Cuando sea el momento, estaré encantado de organizar otra conferencia de prensa. Si es Alckmin, que así sea, como lo fue José Alencar”, dijo en referencia al que fue su primer vicepresidente.

En el último mes se especuló con la posibilidad de Alckmin se uniera a una hipotética candidatura del expresidente Lula, quien determinó que marzo sería la fecha para dar una respuesta sobre sus aspiraciones a la Presidencia de Brasil.

No obstante, esta posible alianza está todavía lejos de lograr el consenso deseado entre varios sectores del PT y la izquierda brasileña, la cual se divide entre quienes apuestan por una pureza ideológica más marcada y por aquellos que no ven como malos ojos una coalición lo más amplia posible, incluyendo partidos de centro derecha, para derrotar a Jair Bolsonaro.

Lula también hizo un guiño a las Fuerzas Armadas al indicar que “no es posible marcar a las Fuerzas Armadas por la gente que hoy está en el gobierno”, en alusión a la alianza militar con el presidente Bolsonaro.

Según Lula, no hay problema en las Fuerzas Armadas, sino “falta de orientación”.

Fuente: Agencia Nodal