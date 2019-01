Renunció asesor de Pedro Chávarry tras allanamiento a su oficina

Se trata de Juan Manuel Duarte

Juan Manuel Duarte, asesor del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó su renuncia al cargo, luego de que José Domingo Pérez allanara sus oficinas en el marco de las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

“Fundamento mi renuncia en que el actual clima laboral y ambiente de inestabilidad que vive el Ministerio Público afecta la institución, mi salud, tranquilidad familiar y trayectoria profesional”, señaló Duarte, en su carta de renuncia.

El exasesor sostuvo que jamás recibió ningún documento de Fuerza Popular, “ni tampoco me he reunido o conversado con congresistas de esa bancada”.

Asimismo, negó haber obtenido el cargo por recomendación del partido.

Calificó de injusta la “persecusión” de la que es víctima por imputaciones inexactas en su contra y el allanamiento de su oficina “bajo la errada suposición de que estoy vinculado al partido Fuerza Popular”.

Igualmente, descartó que haya sido contratado por Pedro Chávarry por recomendación de Fuerza Popular.

“A mí no me ha recomendado Fuerza Popular […] Cuando hubo el cambio del anterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, los cargos de confianza tienen que presentar su renuncia. Tomé conocimiento que el cargo de coordinador parlamentario estaba disponible y yo, buscando trabajo […] y porque Fuerza Popular desafora y expulsa a Bienvenido Ramírez […] yo me quedé sin trabajo ¿Cómo me pueden vincular con una organización política que me ha hecho tanto daño? Es absurdo pero eso es parte de la investigación”, manifestó.

(Fuente: Andina)

