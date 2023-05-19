Rally de matemáticas y comprensión lectora evidencia mejoras en competencias de alumnos peruanos

Con el fin de retar a los escolares de todo el país a mejorar sus competencias en Matemáticas y Comprensión lectora, se realizó el pasado mes de abril en la Región Arequipa el Rally Nacional de Matemática, Comunicación y Comprensión Lectora 2023, en la que 43 alumnos de la institución educativa Futura Schools fueron los flamantes ganadores de la medalla de oro, donde participaron más de 30 instituciones educativas públicas y privadas de todo el país.

Este rally se realiza anualmente con el fin de incentivar a los estudiantes al mejoramiento de sus capacidades cognitivas de acuerdo a sus habilidades, y es así como los escolares de esta institución educativa ganadora desarrollan sus competencias en pensamiento lógico y matemático gracias a una metodología que desarrolla la red de colegios y que trae cada vez mejores resultados.

Además, este tipo de competencias e incentivos permite que el alumnado peruano siga mejorando sus competencias, como lo muestran los resultados de la prueba PISA 2018 que evidencia un promedio en compresión lectora de 401, una puntuación superior a la del 2015, que fue de 398. En matemáticas, el puntaje logrado fue de 400 con un incremento de 13 puntos en relación con 2015.

Sin embargo, aún el Perú se encuentra debajo de Chile, Brasil Colombia y Argentina, en la región y en el puesto 64 de alrededor de 80 países que participan en la prueba PISA que se realiza a nivel mundial cada tres años

Por ello, la relevancia de esta competencia que se realizó el 15 de abril pasado y cubre un amplio temario en matemáticas, razonamiento matemático, comprensión lectora y comunicación que fue exitosamente cubierto por estudiantes de inicial, primaria y secundaria.

La premiación incluyó la entrega de premios y gallardetes por parte de los organizadores como reconocimiento a su participación y los resultados obtenidos, y reafirma nuestro deseo de poner permanente a prueba los conocimientos y destrezas impartidos en la red Futura Schools.

La metodología de Futura Schools, basada en en tres factores clave: el Aprendizaje basado en problemas, el trabajo en comunidades diversas a nivel nacional y la evaluación por retos es un modelo que, a través de soluciones creativas, permite resolver problemas y así generar valor gracias a una metodología centrada en entender y co-crear alrededor de los usuarios, ha sido ganadora del MINEDU – FONDEP, (Fondo Público de Promoción e Impulso al Financiamiento de Proyectos de Innovación) destinados a mejorar la educación peruana.