Confirmado: Raw Alejandro en gira intergaláctica por Perú!

El cantante boricua Raw Alejandro confirmó a Perú en su nuevo viaje denominado «Saturno World Tour 2023» que lo traerá el 28 de Octubre para un único concierto en el Estadio de San Marcos.

Raw Alejandro, traerá un espectáculo de otro mundo en el que se visualizará una innovadora puesta en escena , efectos especiales y un sonido de última generación que sorprenderá a más de uno.

Su nuevo álbum «Saturno» con colaboraciones con Arcángel , Playero y Lyannno ha ratificado en plataformas digitales porque Raw es uno de los 100 artistas más escuchados en todo el mundo.

Cantante, compositor, bailarín y productor, Raw cuenta con grandes éxitos como «Todo de ti», «Punto 40», «Te felicito», «Desesperados», «Fantasías», «Lokera», «Cúrame» entre otros, Y este año se atrevió a lanzar un EP en conjunto con Rosalía denominado «RR» del cual destaca el single «Beso».

El éxito de Raw Alejandro se ha extendido a la televisión siendo protagonista del programa de telerealidad de Netflix llamado «La firma» en el que jóvenes talentos compiten para ganar la oportunidad obtener un contrato discográfico que les permita convertirse en un artista completo de la música urbana.

Los boletos para ver a Raw Alejandro en concierto salen en modalidad pre-venta con tarjetas Interbank este 20 y 21 de Mayo en la plataforma digital de Teleticket.

