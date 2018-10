Proponen archivar denuncia contra Duberli Rodríguez

El congresista Mario Mantilla (FP), ponente de la denuncia contra el ex presidente del Poder Judicial, Duberli Rodriguez, formulada por la parlamentaria Yeni Vilcatoma, se pronunció por el archivamiento del caso toda vez que no se encontró evidencias de infracción a los principios constitucionales y/o penales, por supuestamente haber participado de una organización delictiva. Sin embargo, el informe no pudo ser votado por falta de quórum en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

El informe establece que “que no se ha probado que Rodríguez haya incurrido en infracción constitucional de los principios de buena administración y lucha contra la corrupción”. En ese punto, se indica que es la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) la instancia que vela por el buen desempeño de sus miembros.

“No era responsabilidad de él identificar focos de corrupción para eso hay otras instancias” y “no se ha probado que Duberli Rodríguez Tineo esté vinculado a actos de corrupción directa ni indirectamente de una organización criminal, o sea parte de esta”, acota el documento.

Igualmente Mantilla considera que “la sola participación en un almuerzo y en una cena, aun existiendo audios relacionados a estos eventos en los que tampoco se evidencia la comisión de ilícitos, por sí solos no constituyen siquiera elementos objetivos para proponer una sanción por los hechos imputados y menos que una conversación cualquiera sea motivo para acusar de que se forme parte de una organización criminal”.

Esta posición fue compartida por otros parlamentarios como el legislador Javier Velásquez Quesquén (PAP) quien reseñó que “El Dr. Duberli Rodríguez gracias a su buena reputación llegó a ser juez supremo por lo que mi voto será también por el archivamiento”. Criticó la postura del parlamentario Marco Arana (FA) quien dejó abierta la posibilidad que más adelante se le abra otra investigación a Rodríguez Tineo.

“Aquí no podemos hacer investigaciones prospectivas, eso es arbitrariedad. No porque una gota del mar esté manchada, no quiere decir que todo el mar esté manchado. Esto no puede quedar abierto como plantea el congresista Arana en el sentido que no te encuentro nada pero te dejo el signo de interrogación”, apuntó.

El legislador Juan Sheput coincidió con su colega Velásquez Quesquén indicando que “desde la sesión anterior dijimos que la figura de infracciòn constitucional era muy forzada”.

“Se le critica porque le gustan los almuerzos, que le gusta ir a almorzar al Hawaiano pero quién no tiene un pecadillo. En mi bancada con relación a este tema, el jueves pasado decidimos ir también por el archivamiento”, advirtió.

Caso Beccerril

Debido a la ausencia del congresista César Vásquez (APP), no se pudo discutir el informe del parlamentario Héctor Becerril a quien se le acusa de tráfico de influencia y cohecho activo genérico, por tratar de influir en la votación de los ex integrantes del CNM para elegir a su nuevo presidente institucional.

El titular de la Sub Comisión, César Segura, informó que recién hoy por la mañana se le alcanzó la licencia presentada por Vásquez Sánchez. Se reprogramó la sesión extraordinaria para el viernes 11 de octubre a las 09:00 horas, donde también se ventilará el caso del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (GCR).

Me gusta: Me gusta Cargando...