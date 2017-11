El presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, César Segura Izquierdo, reveló que el Perú se ubica en los últimos puestos de la región en lo que se refiere a temas de inventos e innovaciones, por lo que para potenciar a nuestro país llevará a cabo el ‘Primer Encuentro de Innovación y StarUp Perú Inventa’.

“Hay que motivar y potenciar a los emprendedores tecnológicos, no puede ser que estemos en los últimos puestos de la región en temas de inventos e innovaciones. Me he comprometido en masificar la ciencia y tecnología no sólo en Lima sino a nivel nacional con talleres y actividades que ayuden en el desarrollo y fortalecimiento del joven científico e investigador”, señaló César Segura Izquierdo, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso.

El parlamentario hizo hincapié en las cifras reveladas por ‘The Global Competitiveness Index’, 2017-2018 Edition, en el sentido que el Perú bajó posiciones en el ranking de competitividad mundial, y quedó en el puesto 72 de 137 países evaluados; mientras que, a nivel de innovación se ubica en el puesto 113 de los mismos 137 países.

El ‘Primer Encuentro de Innovación y StarUp Perú Inventa’, se desarrollará en coordinación con el Ministerio de la Producción; el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Instituto Tecnológico del Perú (ITP) el próximo jueves 7 de diciembre en el auditorio ‘Alberto Andrade’. El ingreso libre y concluirá con una exposición tecnológica en la Plaza Bolívar, frente a Palacio Legislativo con presencia de universidades, institutos tecnológicos e instituciones del Estado para impulsar la innovación tecnológica y la ciencia.

