Presidente Sagasti instaló la Comisión Multisectorial de CTI, liderada por el CONCYTEC

El mandatario resaltó la necesidad de articular esfuerzos y coordinar estrategias en beneficio del avance de la ciencia y tecnología en el país. Asimismo, se anunció la próxima presentación de un proyecto de ley que fortalecerá las capacidades rectoras del CONCYTEC.

El último miércoles por la tarde en Palacio de Gobierno se instaló la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), creada en febrero último mediante Decreto Supremo N° 025-2021-PCM con la finalidad de realizar el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de emitir orientaciones de alto nivel para la actualización de esta política, a fin de alcanzar la visión estratégica en CTI del país.

En tal sentido, el presidente del CONCYTEC, doctor Benjamín Marticorena, condujo la sesión inaugural de la Comisión Multisectorial que él preside, conforme con el DS de su creación. Durante el encuentro en Palacio de Gobierno estuvo presente el señor Presidente de la República Dr. Francisco Sagasti, los 12 ministros de Estado que conforman la comisión (Economía y Finanzas, Producción, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Educación, Salud, Relaciones Exteriores, Ambiente, Energía y Minas, Defensa, Comercio Exterior y Turismo y Desarrollo e Inclusión Social) y el representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Durante sus palabras de bienvenida, Marticorena resaltó que la comisión tiene por misión “la coordinación de los planes sectoriales sobre la base de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación y también de las relaciones que deben establecerse entre los sectores [del Estado], gobiernos regionales y gobiernos locales en el ámbito de la CTI”.

Recordó además que la agenda de la sesión se enfocaría en dar orientaciones para elaborar el Plan de Trabajo de la Comisión Multisectorial para los próximos cuatro meses, documento que debería ser también la guía para el desarrollo de la hoja de ruta con que continuará la comisión más allá de la gestión del gobierno de transición.

Marticorena subrayó la necesidad de trabajar articuladamente al constatar la existencia de numerosos instrumentos de apoyo a la CTI pero que no se vinculan uno al otro, dando como resultado una alta ineficacia en la asignación de los recursos públicos en esta línea. Conforme con la norma aprobada, el referido plan de trabajo deberá ser propuesto a la Comisión Multisectorial en el plazo de quince días a partir de la fecha.

Por su parte, el presidente Sagasti indicó que el último año, marcado por la pandemia, puso de relieve la importancia de la CTI para enfrentar cualquier amenaza al desarrollo económico, social y ambiental del país.

“En el Perú tenemos un enorme déficit. Durante los 25 años finales del siglo pasado no invertimos prácticamente nada de ciencia y tecnología y la recuperación de este sector se inició a mediados del segundo decenio de este siglo”, dijo. Aun así, señaló, el Perú continúa en la zaga en cuanto a la inversión en CTI, con aproximadamente el 0.12% de su PBI, frente al promedio de América Latina, que es cinco veces superior.

Asimismo, recordó que según organismos internacionales un país como el Perú debería tener alrededor de 23,000 doctores de alto nivel científico y que solo cuenta con 5000.

“El pequeño presupuesto que tenemos está concentrado en unos pocos instrumentos y al mismo tiempo tenemos una superposición de mandatos entre diferentes sectores y muchos instrumentos se aplican a múltiples beneficiarios. Es decir, las formas de apoyar el desarrollo y la capacidad científica y tecnológica del Perú son desarticuladas e ineficaces”, indicó.

Sobre los cambios institucionales en el CONCYTEC que surgirán del proceso, indicó que la institución se viene reorganizando para ejercer eficientemente la función rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que le corresponde, mientras que simultáneamente el propio sistema se actualiza y fortalece.

“Lo que vamos a hacer es ordenar el marco jurídico a través de un proyecto de ley para elevar al CONCYTEC al papel que le corresponde. Este proyecto de ley pasará en los próximos días al Congreso de la República”, indicó.

Además, sobre la reciente creación de las agencias PROCIENCIA y PROINNOVATE, señaló que ambas brindarán al próximo gobierno una estructura capaz de movilizar y apoyar el desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar el uso de recursos de inversión y de capacidades humanas.

Sagasti concluyó señalando que los numerosos instrumentos financieros del Estado para la CTI, identificados entre 2002 y 2018, suman alrededor de S/ 5000 millones: “Sin embargo, no están articulados y, por lo tanto, una de las primeras tareas de esta Comisión Multisectorial es hacer un análisis sobre lo que se está invirtiendo y desde dónde”.

La reunión de instalación concluyó con un compromiso de su Secretaría Técnica para entregar a los miembros de la comisión la versión consensuada de su Reglamento Interno de funcionamiento y la propuesta del Plan de Trabajo en el plazo de 15 días calendario.