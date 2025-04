Presidente del JNE: «Buscan sembrar dudas sobre un proceso justo y transparente»

Jorge Luis Salas Arenas respondió a declaraciones de Zamir Villaverde.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, indicó hoy que las afirmaciones de Zamir Villaverde buscan sembrar dudas sobre las elecciones generales 2021, la cual fue calificada como justa y transparente por observadores internacionales.

“Las afirmaciones políticas del señor Villaverde tienen la finalidad de sembrar dudas sobre un proceso calificado como justo y transparente por quienes deben calificarlo. Estas declaraciones del señor Villaverde se inscriben en las amenazas que se han venido anunciando respecto de quien habla”, señaló Salas Arenas en entrevista a Exitosa.

Refirió que lo de Villaverde es parte de un manejo coordinado y articulado que busca removerlo del cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

“Los cinco miembros del JNE no aceptan estas imputaciones. Para nosotros es claro que esta es una maniobra orquestada que involucra a medios de prensa, escritos y televisivos; medios virtuales, en donde el ataque es feroz; y desde luego operadores políticos”, afirmó.

En ese sentido, Salas Arenas indicó que el JNE no cuenta votos ni actas, además de informar que no es posible que haya existido algún tipo de fraude electoral en los comicios del año pasado.

“El JNE no cuenta votos, ni cuenta actas. El señor Villaverde no ha sido suficientemente entrenado para decir lo que está diciendo y provocar lo que está provocando”, puntualizó.

Ante la consulta de si va a presentar una querella contra Villaverde, señaló que primero verá si presenta otras declaraciones porque “de repente no está bien, de repente no está sano y los insanos están protegidos por la ley”.

Asimismo, informó que solo conoce a Zamir Villaverde y a Bruno Pacheco por lo mostrado en televisión. “Jamás me he comunicado con estas personas, nunca me he reunido con ellos”, puntualizó.

Fuente: Agencia Andina