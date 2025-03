Presidenta Dina Boluarte: «Mañana ante la OEA estaremos diciendo la verdad»

La Presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que mañana se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), adonde fue invitada para informar «con la verdad» sobre lo ocurrido en Perú por las protestas que se desarrollan en diversas regiones.

«Mañana me presentaré ante la OEA para informar con la verdad, el Gobierno peruano y menos Dina Boluarte tienen algo que esconder, siempre he hablado con la verdad, mirando al frente a mis hermanos y hermanas, son 50 personas fallecidas en estos actos de protestas, me duele, como mujer, madre e hija, me duele. Mañana ante la OEA estaremos diciendo la verdad«, indicó.

La Mandataria indicó que el Gobierno cursó invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también recibió a una delegación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que puedan conocer sobre los sucesos ocurridos en las últimas semanas. «Todos queremos saber la verdad», acotó.

La Presidenta participará de forma virtual mañana en la sesión protocolar que celebrará el Consejo Permanente de la OEA desde las 14:30 horas.

En otro momento, la Jefa del Estado reiteró sus disculpas a la población tras conocerse las muertes de peruanos durante las manifestaciones en el ámbito nacional.

«Pido perdón por esos fallecimientos porque sí duele, así sea una vida, duele, y esto no tiene que haber sucedido», mencionó.

Pedido del Poder Judicial

En otro momento, la presidenta Boluarte se refirió a la solicitud del presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, de que las Fuerzas Armadas protejan las instituciones judiciales a nivel nacional ante los actos vandálicos que se han suscitado en algunas localidades.

«Estamos moviéndonos para ver esa petición del Poder Judicial. En este momento no le puedo responder de manera fehaciente sobre el acuerdo que vamos a tomar desde el Poder Ejecutivo», aclaró.

Fuente: Agencia Andina